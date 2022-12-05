旗安84為《女神降臨》喵嗚&《青春白卷》田善旭婚禮唱祝歌！又是破音又是便服反穿XD

《女神降臨》原著漫畫作者喵嗚（Meow），與同為網路漫畫家的《青春白卷》田善旭近日完婚，成了網路漫畫界夫妻檔。其中有個婚禮場面很受到網友討論，也就是「旗安84唱祝歌」。

喵嗚與田善旭的婚禮聚集眾多網漫界人士，《與神同行》周浩旻、《李末年系列》李末年等漫畫家受邀，而證婚人是Naver Webtoon代表金俊九，司儀是《看臉時代》朴泰俊，祝歌則找來《我獨自生活》班底兼《複讀王》作者旗安84獻唱。你沒看錯，祝歌由旗安84獻唱！



新郎田善旭昨（4）日便在IG限時動態發布旗安84演唱的影像，並寫了一串文字感謝旗安84、朴泰俊與金俊九，不過他竟寫下：「唱祝歌的旗安哥……心情很微妙。」隱隱約約吐槽旗安84的字句相當搞笑，但他也很遺憾沒能和旗安84等人合照。喵嗚也分享了友人拍下的旗安84唱歌影片，但友人倒是很欣賞旗安84：「真的很帥♥」



周浩旻也在今早（5日）的‎Twitch直播‎中播放了更多旗安84的歌聲（23:00附近），可以清楚聽見旗安84聲嘶力竭唱到破音，現場賓客都忍不住笑出來。周浩旻也分享了這祝歌背後的趣事：旗安84穿了便服甚至反穿！



事情是這樣的，旗安84為了不要遲到，決定與金俊九前一晚先住在婚宴場所附近，結果早上起床發覺衣服不太適合想回家一趟，但被金俊九阻止：「不是為了不遲到才住這嗎？」旗安84索性到附近買西裝，卻又見都是名牌而作罷。

周浩旻在婚宴現場問他：「沒有穿西裝穿了T-Shirt嗎？而且還穿反了。」旗安84回應他：「因為衣服看起來很花，所以把它翻過來變純黑色。」周浩旻還說旗安84到目前為止共唱了四次祝歌，每次都唱一樣的歌（任昌丁〈嫁給我吧〉），但歌詞始終還沒背好。

▼旗安84與周浩旻



▼李末年與旗安84，從旗安84的袖口可以看出他真的把衣服反穿



有網友就在Theqoo‎發文吐槽旗安84此次唱祝歌根本是「奇行」，底下有些網友也覺得相當好笑，笑說旗安84真的是很特別的人、人生根本是情境喜劇，不過也有不少人覺得旗安84不夠莊重、對新人很沒禮貌，形成兩派論戰。

如果去YouTube搜尋，很快就能找到旗安84歷年唱祝歌的畫面，真的是網友口中的「祝歌老手」！從《我獨自生活》的節目片段也看已看出他真的很努力了，新人會找上他，肯定是想製造一些笑果吧～！







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