是《海岸村恰恰恰》的高中洪班長跟惠珍！《王后傘下》世子嬪吳藝珠＋心昭君文成賢

昨日剛播畢的《王后傘下》，劇情前半讓觀眾們集中於中殿金惠秀如何對抗來自大妃娘娘金海淑為首的宮中惡勢力，並守住世子之位與兒子們的安全，而後半部的劇情最吸引觀眾們的則是帥氣上位的世子成枏大君文相敏，以及可愛開朗的世子嬪吳藝珠兩人的戀情。

在《王后傘下》中吳藝珠飾演對帥氣的成枏大君一見鍾情的兵判家長女，面對酷酷的大君她總是主動表達心意，也贏得了母后金惠秀的青睞。而其實她在《海岸村恰恰恰》也曾演出高中時期的申敏兒，高中時的她翹課來到公辰看海，買牛奶時遇見了一位制服男孩，幫她付了不夠的零錢。這位高中時期的洪班長，也在《王后傘下》中演出了心昭君一角，只是兩人本次未同框。





演員吳藝珠有一種特別的氣質，看起來有著開朗的氣息，也是相當耐看的美女。她曾演出《海岸村恰恰恰》高中時期的申敏兒，以及《現在開始是Showtime！》中學生時期的秦基周，目前在《王后傘下》的演出更令人印象深刻，她與文相敏的搭配也引發許多觀眾們的討論。



曾在《海岸村恰恰恰》與吳藝珠搭配的文成賢，最近更是作品多多，除了演出《王后傘下》的心昭君，在熱播中的《財閥家的小兒子》也演出打破白瓷的長孫陳星俊，也曾演出《流星》中金永大年輕時期，《還魂》中的黃旼炫青年時期等。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞