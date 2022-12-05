是《海岸村恰恰恰》的高中洪班长跟惠珍！《王后伞下》世子嫔吴艺珠＋心昭君文成贤

昨日刚播毕的《王后伞下》，剧情前半让观众们集中於中殿金惠秀如何对抗来自大妃娘娘金海淑为首的宫中恶势力，并守住世子之位与儿子们的安全，而后半部的剧情最吸引观众们的则是帅气上位的世子成枏大君文相敏，以及可爱开朗的世子嫔吴艺珠两人的恋情。

在《王后伞下》中吴艺珠饰演对帅气的成枏大君一见钟情的兵判家长女，面对酷酷的大君她总是主动表达心意，也赢得了母后金惠秀的青睐。而其实她在《海岸村恰恰恰》也曾演出高中时期的申敏儿，高中时的她翘课来到公辰看海，买牛奶时遇见了一位制服男孩，帮她付了不够的零钱。这位高中时期的洪班长，也在《王后伞下》中演出了心昭君一角，只是两人本次未同框。





演员吴艺珠有一种特别的气质，看起来有著开朗的气息，也是相当耐看的美女。她曾演出《海岸村恰恰恰》高中时期的申敏儿，以及《现在开始是Showtime！》中学生时期的秦基周，目前在《王后伞下》的演出更令人印象深刻，她与文相敏的搭配也引发许多观众们的讨论。



曾在《海岸村恰恰恰》与吴艺珠搭配的文成贤，最近更是作品多多，除了演出《王后伞下》的心昭君，在热播中的《财阀家的小儿子》也演出打破白瓷的长孙陈星俊，也曾演出《流星》中金永大年轻时期，《还魂》中的黄旼炫青年时期等。



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