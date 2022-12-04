是老婆傻瓜呀♥羅惠美一發文，Eric就會搶頭香放閃「我們結婚6年了！惠美越看越漂亮」

神話隊長 Eric（文晸赫）和羅惠美2012年就開始秘密交往，並在2017年結婚。

結婚5年也傳好消息，今年8月 Eric 的所屬社表明羅惠美已經懷孕，目前正在安心養胎，預產期在明年。而羅惠美常通過 IG 分享日常， Eric 幾乎每篇都會去留言，甚至還要搶頭香留言 XD



羅惠美：「早晨散步（太陽＆小草的符號）」Eric 馬上回覆但少了小草符號，羅惠美：「旁邊的小草去哪了呀？」Eric：「唉～怕第一個留言被搶，就沒有發小草了。」



羅惠美發了對著鏡頭的揮手照，Eric 也回覆：「my babies♥」



上傳自拍照後，Eric 留言：「仔細一看手臂和手小小的！！真可愛！！」又接著回覆：「我們戀愛5年，結婚6年了！惠美真是越看越漂亮、越看越可愛，我們倆一起玩的時候最有趣，我倆總是緊緊貼在一起。」有粉絲詢問他是不是在旁邊看著羅惠美發完文馬上留言，Eric 也說：「沒錯啊！」



羅惠美：「因為好吃，所以又來了。」Eric ：「哎唷～惠美吃得像小鳥啄食，鳥寶寶。」



這也讓網友紛紛表示：「Eric 太甜蜜了，老婆太漂亮了，可愛死了ㅠㅠㅠ」、「果然帥氣的臉龐蘊含的帥氣精神」、「哇，Eric 已經結婚6年了？瘋了」、「想從 Eric 那裡搶一下第一名回覆，很好奇會是什麼反應」、「居然是那種撒嬌的類型」、「讓人羨慕的幸福吧」、「Eric 很會吹彩虹屁啊」、「羅惠美自拍好漂亮啊」等等。

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