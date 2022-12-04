是老婆傻瓜呀♥罗惠美一发文，Eric就会抢头香放闪「我们结婚6年了！惠美越看越漂亮」

神话队长 Eric（文晸赫）和罗惠美2012年就开始秘密交往，并在2017年结婚。

结婚5年也传好消息，今年8月 Eric 的所属社表明罗惠美已经怀孕，目前正在安心养胎，预产期在明年。而罗惠美常通过 IG 分享日常， Eric 几乎每篇都会去留言，甚至还要抢头香留言 XD



罗惠美：「早晨散步（太阳＆小草的符号）」Eric 马上回覆但少了小草符号，罗惠美：「旁边的小草去哪了呀？」Eric：「唉～怕第一个留言被抢，就没有发小草了。」



罗惠美发了对著镜头的挥手照，Eric 也回覆：「my babies♥」



上传自拍照后，Eric 留言：「仔细一看手臂和手小小的！！真可爱！！」又接著回覆：「我们恋爱5年，结婚6年了！惠美真是越看越漂亮、越看越可爱，我们俩一起玩的时候最有趣，我俩总是紧紧贴在一起。」有粉丝询问他是不是在旁边看著罗惠美发完文马上留言，Eric 也说：「没错啊！」



罗惠美：「因为好吃，所以又来了。」Eric ：「哎唷～惠美吃得像小鸟啄食，鸟宝宝。」



这也让网友纷纷表示：「Eric 太甜蜜了，老婆太漂亮了，可爱死了ㅠㅠㅠ」、「果然帅气的脸庞蕴含的帅气精神」、「哇，Eric 已经结婚6年了？疯了」、「想从 Eric 那里抢一下第一名回覆，很好奇会是什么反应」、「居然是那种撒娇的类型」、「让人羡慕的幸福吧」、「Eric 很会吹彩虹屁啊」、「罗惠美自拍好漂亮啊」等等。

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