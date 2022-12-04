拍Vlog拍到有新的小分隊誕生？SJ厲旭向銀赫提議：「我們作YouTuber小分隊吧！」

赫9＋厲9＝99s！



Super Junior成員們紛紛「斜槓」成為YouTuber。上月（10月）中旬，他們前往美國LA進行公演。在休息空檔，神童曾通過Instagram直播「盛況」：成員們人手一臺，雖然嘴巴喊著：「別拍了、別拍了」，但他們卻控制不了自己，無法放棄手中的攝影機！銀赫在公開完整版影片前，則先通過「短影片」預告並表示：「In-N-Out（漢堡店）有什麼啊？都在拍」，讓粉絲們笑到不行。





拍攝Vlog當天（也就是LA公演當天）是東海的生日（10月15日），銀赫一見到東海馬上唱起生日快樂歌。原來早在吃早餐前，兩位歐吧已經先去運動一波了。銀赫表示：「據我所知，10月15日是體育節！」（笑）而畫面上則顯示「果然是運動海」的字幕。

到了In-N-Out後，銀赫又再次獻上他的生日祝福。吃了一口漢堡後，銀赫提問：「這裡沒有那個嗎？申請了就有職員幫忙唱生日快樂歌的那種？」並想像著有「美國式生日派對」出現。雖然沒有職員彈著烏克麗麗、戴著小高帽登場，但銀赫的生日祝福，相信東海有好好收到了～







有趣的是，銀赫自一早踏出房門後，總是和厲旭「同框」。明明自己也拿著攝影機，銀赫偏要故弄玄虛地問：「是誰呀？誰又拿著攝影機？除了我以外都不要拍了！」這位主人公不是別人，正是說著「厲哈～」可愛登場的厲旭！

在彩排演唱會的時候，厲旭又來到銀赫的鏡頭前打招呼。銀赫忍不住吐槽：「都只有你和我的畫面」，厲旭則回答：「只有我們也可以」、「我們來作小分隊吧，YouTuber小分隊」。連小分隊名都瞬間完成：赫9＋厲9＝99s！

在演唱會後臺，銀赫又問：「厲旭你是為了拍Vlog才來這裡的嗎？」還沒得到回應，銀赫自答：「對～我是來拍Vlog的～」（所以開演唱會是順便的嗎XD）厲旭又貼在銀赫哥的身邊，銀赫忍不住表示：「唉呀，這樣我們一直都是同個畫面」，厲旭不這麼認為：「稍微不同啦」。

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