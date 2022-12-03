终於等到EP.7！《财阀家的小儿子》先公开：「大嫂」牟贤珉约陈导俊见面「我就是你不可或缺的人」

在《财阀家的小儿子》EP.6的尾声中，陈养喆（李星民 饰）派人搜查Miracle投资公司，要求背后大股东出来谈话。之后，来到陈养喆面前的人正是陈导俊（宋仲基 饰），好期待这周播出啊！

EP.7抢先看是牟贤珉（朴智贤 饰）找了陈导俊见面，牟贤珉说了自己的舅舅有一个动画频道，听说Miracle的股东要找在游戏频道，所以就拜托了舅舅，她对陈导俊说道：「组织变更、人力构成都已经完成了，我有充分的资格来到这里吧？」陈导俊也问：「你是怎么知道的呢？」



牟贤珉对他说：「我不是说过吗？这是贤诚日报的情报力！你想想看～光是有动摇舆论力量这一点，陈养喆会长会想和我们家成为一家人吗？」陈导俊：「那个婚姻的对象好像不是我才对。」牟贤珉也提到贤诚日报在准备经济杂志、体育新闻和放送频道，更表示已经得到父亲的允许，会把这些都交由DMC（数码媒体中心）准备，那么Miracle开工出售DMC绝对不会有问题

。最后她对陈导俊说：「你现在明白了吗？我为什么是你不可或缺的人。」



制作组更表示：「无法停止战斗的陈导俊将面临选择的瞬间。爲了自己的目标，究竟会选择谁作爲搭档，他的感情和理性会走向何方，请大家拭目以待。」昨日因为转播世界杯比赛停播，本周只会播出两集。



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