SHINee存在於人生地圖的中心！Key登MMA舞台在眉毛空缺填上團名，粉絲淚目：「能填補疤痕的只有SHINee」

已經很多年沒在意「分叉眉毛」的Key，近日出席MMA頒獎禮登台表演時突然又對眉毛做了小小加工，其中的心意令粉絲一整個大感動T^T

Key右側眉毛有一處空缺，是小時候撞到花盆留下的疤痕。 雖然蠻多人都覺得帥氣、以為是故意剃掉做的造型，但小時候的Key對此十分介意，總是想辦法把它補起來，直到出道之後才慢慢改變想法。





2016年出演《說話之路》時Key分享了這一心境上的轉變，認為即便有空缺也無妨，亦不必試圖填補和擁有一切：「這是我人生的地圖，我人生的標誌。 」



前兩年甚至跟MAKE UP FOR EVER合作拍了眉筆廣告，焦點就放在他與眾不同的眉毛，強調自然原生的特質：



12月3日SHINee出席2023 MMA頒獎禮並帶來精彩的舞台表演，Key的眉毛乍看只是被填補起來，但細心粉絲發現空隙裡似乎藏了一串文字，像極了英文「SHINee」！



인생의 지도고 시그니처라는 자리에 샤이니를 새긴 거잖아 지금....아 울음나 https://t.co/Jf1JTfFl7e pic.twitter.com/RRFTRt0vAI — 쎄련 (@kkbalh_i) December 3, 2023

粉絲們感受到Key用心傳達的寓意，無不感動：「在人生的地圖和標誌中心刻上了SHINee的名字」「能填補疤痕的只有SHINee」。



▽SHINee在2023 MMA完整表演：



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