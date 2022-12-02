《意一天》主演重逢！路雲與金惠奫妙答「凹字」身高差缺點，與李宰旭做料理被說像新婚夫婦XD

實鏡露營節目《帶輪子的家4》最後一組嘉賓，找來錫佑（路雲）的好朋友、合作過《意外發現的一天》（偶然發現的一天）結下情誼的金惠奫與李宰旭。

《意外發現的一天》三位主演重逢，不僅讓觀眾相當期待，他們本身也相當興奮，光是路雲載金惠奫與李宰旭到營地的路程，就充滿笑聲。

有趣的是，成東鎰一見到路雲、金惠奫與李宰旭站在一起，就發現「身高不太對勁」，他對李宰旭說：「你的個子也很高啊！」李宰旭馬上彎腰道歉。成東鎰更轉頭對金惠奫說：「你是怎麼加入這些成員的？」



想不到，金惠奫搞笑回答：「就是說啊，所以我聽不清楚他們說的話，發聲的地方太高了。」成東鎰聽了笑開懷。而這「凹字形」身高差如何拍戲？金惠奫老實的說：「把墊箱排得像紅地毯一樣。」再度惹得成東鎰大笑。



感情戲又怎麼拍？金惠奫一個轉身面對路雲，浪漫情節即將降臨……結果路雲竟說：「有的時候惠奫沒洗頭，頭頂會有點味道。」完全浪漫破壞狂～XD



三個人共同在廚房料理也很有意思，路雲與李宰旭自然而然分工合作，不太會料理的金惠奫則不時在旁應援。看著路雲與李宰旭，金惠奫忍不住笑說：「你們看起來很像氣氛和睦的新婚夫婦。」路雲馬上回答：「對啊，不錯啊！」李宰旭倒有點抗拒：「說什麼對啊……」



看完這集EP.7，觀眾都說金惠奫興致很高的樣子很可愛、難怪會受人喜愛，更有人表示「李宰旭喊金惠奫可愛且微笑的時候，很讓人心動」。三個人感情很好讓當初的劇迷也很欣慰，紛紛稱讚三人組合太可愛。

▼《帶輪子的家4》EP.7精華片段



金惠奫、李宰旭作客的《帶輪子的家4》還有EP.8，昨晚（1日）已播出，海外觀眾今（2）日已可收看。《帶輪子的家4》下週則要播出特輯，讓兩位哥哥成東鎰與金熙元回顧這三年來錄製的4季點點滴滴。

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