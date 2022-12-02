LOVELYZ Kei挥别金俊秀的PALMTREE ISLAND，今转投「爸爸」尹尚的A2Z娱乐

Lovelyz去年11月各奔东西，成员Kei在经历与PALMTREE ISLAND签约、解约之后，今（2）日确定新东家为A2Z娱乐。

Kei身为Lovelyz主唱，也拥有音乐剧表演资历，在离开Woollim娱乐且Lovelyz宣告解散之后，很快就在今年1月受到青睐，签入了KPOP前辈金俊秀成立的经纪公司PALMTREE ISLAND，接连有音乐剧《王者之剑》、《死亡笔记本》演出。



岂知，PALMTREE ISLAND与Kei仅仅合作8个月便宣告结束合约，时间就在PALMTREE ISLAND举行旗下艺人演唱会的隔两天。演唱会「2022 PALMTREE ISLAND 1st GALA CONCERT」9月23到25日举行，Kei参与其中，27日便有媒体率先披露Kei与PALMTREE ISLAND和平解约，PALMTREE ISLAND随后证实。



消息一出令不少网友吃惊，好奇为何不到一年就解约，而且和经纪公司的演唱会才刚办完。有人认为也许Kei想继续做音乐大过演音乐剧，所以选择离开；有人猜测和前一个月与公司老板金俊秀的恋爱传闻有关，但当时金俊秀火速否认并表示「很荒唐」；也有人觉得绯闻事小，Kei曾剧透音乐剧内容才可能是导致合作短命原因。

无论如何，Kei今日确定花落A2Z娱乐，A2Z娱乐即是被称为「Lovelyz爸爸」的尹尚所属之Pop Music与其他公司合并而成的。Kei已准备和「爸爸」尹尚的制作团队「Papermode」制作个人专辑。

‎Kei 23日才到尹尚主持的《尹尚的音乐秀》与Lovely成员们团聚，能看见Kei与尹尚再度携手合作，粉丝们都相当开心且支持，总算不用担心Kei的好歌喉被埋没。



▼Kei稍早亦发文向粉丝传达好消息，表示会用更好的歌曲、更好的舞台回报粉丝，承诺会成为替世界带来正面好影响的歌手Kei与演员Kei。



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