《財閥家的小兒子》李星民演技好到財閥看了都「討厭」！大企業老職員觀後感：任誰看了都知道是那位

《財閥家的小兒子》中「老會長陳養喆」李星民的演技有多好？ 據說演得太出神入化，有不少財閥「討厭」他了。

《財閥家的小兒子》演到現在，應該有不少觀眾領會到「順洋集團」實則是在影射「三星集團」。 其實在同名原作中就提到了S社和H社，將小說影視劇化，又要融入現實元素，卻又不能直接點名，很明顯《財閥家的小兒子》 已經做到了，不僅讓觀眾們聯想到了S社，刺激著眾人繼續觀看下去，還巧妙地加進了其他財閥家的故事，比如陳養喆（李星民 飾）會長的三兒子、陳導俊（宋仲基 飾）的父親陳潤基（金榮在 飾），從繼承人選拔中淘汰之後就開了電影公司，該角色影射的就是大宇集團金宇中會長的兒子。



真真假假，假假真真，劇情也跟著熱鬧起來，電視劇第3集的收視率就已經突破了10%，超過15%、甚至20%指日可待。 而另該劇如此火爆的一等功臣並非是宋仲基，而是影帝李星民，大家看完首集就被他演技震驚到了。



身為「順洋帝國」的掌門人，李星民扮演的陳養喆氣勢磅礴，不怒自威，頗有上位者的壓迫感，另觀眾看了忍不住感歎一句「在他面前不自覺地想跪下」。 陳養喆身為集團掌門人的氣場和個人魅力迷倒了不少觀眾，甚至讓觀眾懷疑這部劇的目的是不是在美化財閥，有在某大企業工作了數十年的60代觀眾表示「微駝的背部和走路的樣子，犀利的眼神和臉部的陰影，誰看了都知道是他（三星集團老會長李健熙）」，可見李星民的演技有多出神入化。



而《財閥家的小兒子》後期劇情最大看點就是看擁有巨額財富和預知能力雙重「金手指」的陳導俊如何一步步將順洋集團逼入絕境，以及和爺爺陳養喆的正面對決，想必到時候一定劍拔弩張，當陳養喆知道一切真相時又會是怎樣一種狀態，觀眾們已經開始期待李星民的教科書式的演技了。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞