《财阀家的小儿子》李星民演技好到财阀看了都「讨厌」！大企业老职员观后感：任谁看了都知道是那位

《财阀家的小儿子》中「老会长陈养喆」李星民的演技有多好？ 据说演得太出神入化，有不少财阀「讨厌」他了。

《财阀家的小儿子》演到现在，应该有不少观众领会到「顺洋集团」实则是在影射「三星集团」。 其实在同名原作中就提到了S社和H社，将小说影视剧化，又要融入现实元素，却又不能直接点名，很明显《财阀家的小儿子》 已经做到了，不仅让观众们联想到了S社，刺激著众人继续观看下去，还巧妙地加进了其他财阀家的故事，比如陈养喆（李星民 饰）会长的三儿子、陈导俊（宋仲基 饰）的父亲陈润基（金荣在 饰），从继承人选拔中淘汰之后就开了电影公司，该角色影射的就是大宇集团金宇中会长的儿子。



真真假假，假假真真，剧情也跟著热闹起来，电视剧第3集的收视率就已经突破了10%，超过15%、甚至20%指日可待。 而另该剧如此火爆的一等功臣并非是宋仲基，而是影帝李星民，大家看完首集就被他演技震惊到了。



身为「顺洋帝国」的掌门人，李星民扮演的陈养喆气势磅礴，不怒自威，颇有上位者的压迫感，另观众看了忍不住感叹一句「在他面前不自觉地想跪下」。 陈养喆身为集团掌门人的气场和个人魅力迷倒了不少观众，甚至让观众怀疑这部剧的目的是不是在美化财阀，有在某大企业工作了数十年的60代观众表示「微驼的背部和走路的样子，犀利的眼神和脸部的阴影，谁看了都知道是他（三星集团老会长李健熙）」，可见李星民的演技有多出神入化。



而《财阀家的小儿子》后期剧情最大看点就是看拥有巨额财富和预知能力双重「金手指」的陈导俊如何一步步将顺洋集团逼入绝境，以及和爷爷陈养喆的正面对决，想必到时候一定剑拔弩张，当陈养喆知道一切真相时又会是怎样一种状态，观众们已经开始期待李星民的教科书式的演技了。

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