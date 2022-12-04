Apink小分隊CHOBOM台北見PANDA們！初瓏普美超文青，行李箱帶書來台！送上「想見你」吐心聲！

12月4日傍晚Apink小分隊CHOBOM初瓏與普美兩人在ATT與台灣PANDA們相見歡！兩人送上她們在《Copycat》專輯中的歌曲，也準備了許多遊戲環節與大家分享她們的小秘密！

初瓏與普美穿上了碎花圖案的雪紡洋裝登場，就像兩位小公主一樣，讓現場粉絲們相當興奮。睽違3年沒能來台跟大家見面，初瓏與普美都迫不及待向台灣粉絲們問候，除了帶來正式專輯中的歌曲外，也希望大家今日能夠留下難忘的回憶。





相信大家都有很多問題想要問初瓏以及普美，而她們也用畫畫的方式一一回答。先請兩位各自公開這次來台行李箱的內容物。初瓏非常詳細地說明自己帶了泳衣想與普美一起游泳，不過因為錯估台灣的天氣，帶來了毛毛的長靴，結果天氣比她想像中還熱，無法派上用場。她還特地帶來了腿部保養的相關用品，相當細心。





普美也同樣以為台灣天氣冷，帶來的都是厚重的衣物，讓她笑著說自己只好一邊流汗一邊走在街上。她也透露自己帶來了拍攝Youtube影片所使用的攝影機與腳架，也許這次的台灣行會出現在她的頻道中！她還帶來了4本書，讓大家覺得超文青！結果她下一句就說「只翻了3頁」，引發全場大笑。





寵粉的CHOBOM也為Panda們帶來苦練的中文歌曲「想見你想見你想見你」，讓全場的粉絲們感動不已。CHOBOM透過許多遊戲與Panda們互動，在安可部份初瓏和普美也不忘以小分隊形式，為大家唱起熟悉的Apink歌曲「Mr. Chu」和「Everybody Ready」，讓全場Panda們再度沸騰，也為她們本次的見面會台北場寫下完美句點。



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