泫雅SNS大量刪除與Dwan合影，兩人可能早在8月感情就出現裂縫！泫雅曾說：你應該問他

無論是認愛還是分手，泫雅一直都是酷酷的態度。

一直不懼他人目光，互相勇敢示愛的愛豆界代表CP泫雅和Dawn在11月的最後一天官宣分手，泫雅通過個人SNS言簡意賅地表示：「分手了，今後決定做回好朋友，好同事，感謝大家一直以來的支持」。 隨後Dwan點讚了這條內容，承認兩人分手。



娛樂圈了很少有人能夠如此大大方方、坦坦蕩蕩地公開分手事實，大多時候都是網友和媒體通過例如取關SNS賬號等蛛絲馬跡猜測之後，再向正主確認。 網友和媒體未在之前嗅到一絲兩人分手的味道，只因泫雅和Dwan的SNS裡始終都有對方的身影。 到目前為止兩人SNS依舊是互關關係，只是泫雅刪掉了不少之前與Dwan的親密合照，只保留了兩人合作舞台照片，而Dwan則保持著之前的狀態。



他倆宣佈分手另不少粉絲震驚，畢竟今年2月Dwan送了戒指給泫雅，外界也默認這是在求婚，一度引爆兩人何時結婚的猜測。 從交往開始，泫雅和Dwan從未避諱過任何人，經常在SNS上放閃，粉絲們也習慣了兩人在舞台上的各種甜蜜行為，誰看了都忍不住誇一句「果然真CP最甜」。

隨著兩人分手事實的公開，韓媒察覺其實早在8月他倆可能就在鬧分手。 8月泫雅做客了Rapper李泳知的網綜《雖然沒準備什麼菜》，泫雅表示：「出道15年，有一半的時間都是和Dwan一起度過的。」 李泳知想要聽更詳細的內容，卻被泫雅的一句「這個你要問他（Dwan）」擋回。 接著李泳知又問：「有沒有厭倦的感覺？」 泫雅回答：「不想再討論這個問題了，好煩哦。」



泫雅和Dwan從2016年在一起，6年的時間說長不長說短也不斷，加上此前已經送戒指「求婚」，兩人突然分手另很多歌迷感到惋惜。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞