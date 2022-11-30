谁还记得8年前播出的《傲慢与偏见》！崔振赫与崔民秀《熊孩子》隔空合体，曝「哥很疼我」

要说崔振赫的代表作，绝对少不了2014年首播的《傲慢与偏见》，而他剧中的上司崔民秀近日在《我家的熊孩子》透过电话隔空合体。

《我家的熊孩子》第一届秋季郊游活动玩起另类的团结活动，其中一个环节是接力打电话给认识的圈内人。崔振赫选择打给前辈演员崔民秀，开口就说：「大哥，你过得好吗？我很想你。」两个人熟到崔民秀用脏话直爽回应了呢！



《熊孩子》里和崔民秀有过交情或一面之缘的不少，李常敏、金钟国、卓在勋与金俊昊都接过电话和大哥打招呼，因为崔民秀平时形象很强势，金钟国、卓在勋和金俊昊都「怕怕的」，但金俊昊仍鼓起勇气模仿崔民秀，制造「两个崔民秀」对话的有趣场面。



大家都很讶异崔振赫为何会和崔民秀有交情，崔振赫说：「他真的很疼我。」崔民秀则说：「我们振赫，他当兵的时候我也送过他，是像侄子一样的朋友。」节目里没有解释崔振赫与崔民秀实际交情从何开始，但应该就在2014年合演了MBC电视剧《傲慢与偏见》之后。



《傲慢与偏见》由崔振赫、白珍熙、崔民秀、孙畅敏、李泰焕、崔宇植等人主演，崔振赫与白珍熙、崔宇植饰演仁川地检民生安定组检察官，他们的主任检察官就是崔民秀所饰演。



崔民秀演出的「文喜万」和崔振赫演出的「具东治」，是亦师亦友的上司下属关系，不过也有为敌的时候。不只戏里有著情谊，从民生安定组合照可见文喜万拥著具东治，戏外崔振赫和崔民秀的感情也相当好，当年的花絮可见两人亲昵互动很多，戏外也有不少合照。



2022年能看见具东治与文喜万隔空合体，YouTube片段底下网友说：「具东治检察官和文喜万检察官的Bromance勾起了回忆，想多看看崔振赫和崔民秀的双人镜头^^」NAVER TV网友也说：「具东治和文喜万～崔振赫、崔民秀演员在《傲慢和偏见》中帅气的演技令人怀念，想再看一次，为两位加油」「两位也继很好，想看两位在电视剧里再见！」



《傲慢与偏见》当年单集AGB收视率最高12.8%，平均每集收视率10.38%，经常位居同时段电视剧收视第一名，高潮迭起且具省思的检察机关黑幕题材，颇受观众好评，至今还是有许多剧迷忘怀不了「民生安定组」呢！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻