李俊昊終於演財閥霸總了！《King The Land》現場路透照，潤娥站他旁邊秒變「小嬌妻」

李俊昊終於演財閥霸總了！《King The Land》現場路透照，潤娥站他旁邊秒變「小嬌妻」

韓劇   2022年12月1日   星期四08:00   Tracy  

（封面圖源：IG@yoona__lim、@le2jh）

《King The Land》正在緊鑼密鼓地拍攝中。

最近有網友就目擊到了《King The Land》的拍攝現場，雖然只捕捉到李俊昊和潤娥的背影，但兩人只是站在一起，就般配得不得了。 李俊昊背對著鏡頭，穿著一身筆挺的西裝，此時肩霸魅力彰顯無遺，寬肩窄腰高挑強勁的好身材，渾身散發著財閥貴氣。 一旁的潤娥披著柔順的長直發，側臉對著李俊昊，正露出甜甜的笑容，因為對方高大的身型，就連168cm的潤娥都顯得嬌小起來，一副小鳥依人的姿態。

因李俊昊和潤娥的合作而備受關注的《King The Land》講述了財閥接班人具原（李俊昊 飾）無法忍受虛偽微笑，卻偏偏遇上為了工作，哪怕是不情願也時刻露把甜美微笑掛在臉上的「假笑女孩」千沙朗（潤娥 飾）之間迸發出的羅曼史，都說愛情就是一物降一物，看小職員如何默默收服霸道總裁。

李俊昊和潤娥都是愛豆團成員轉型成功當演員的成功例子，2PM和少女時代都是響噹噹的二代團，二代團俊男美女的超強合作自然另粉絲、網友和劇迷十分期待，從得知他倆合作開始就不停表示「這對CP超養眼」，已經迫不及待地想看電視劇開播了。

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