李俊昊終於演財閥霸總了！《King The Land》現場路透照，潤娥站他旁邊秒變「小嬌妻」

《King The Land》正在緊鑼密鼓地拍攝中。

最近有網友就目擊到了《King The Land》的拍攝現場，雖然只捕捉到李俊昊和潤娥的背影，但兩人只是站在一起，就般配得不得了。 李俊昊背對著鏡頭，穿著一身筆挺的西裝，此時肩霸魅力彰顯無遺，寬肩窄腰高挑強勁的好身材，渾身散發著財閥貴氣。 一旁的潤娥披著柔順的長直發，側臉對著李俊昊，正露出甜甜的笑容，因為對方高大的身型，就連168cm的潤娥都顯得嬌小起來，一副小鳥依人的姿態。



하.. 근데 여전히 적응 안돼.. ㅋㅋ..킹더랜드..ㅋㅋ 아냐 뭐 드라마인데 내용만 존잼이면 돼 이미 얼굴조합은 125000000000%니까 pic.twitter.com/QyQWRGl9Ta — 몽글잊 (@Eat_fox_) November 28, 2022

얘들아 슬슬 킹더랜드 목격담 뜨고 있듬...

이준호 차기작 실존 << 이제야 실감이 나...... pic.twitter.com/lBmE46xi6N — 쪼 (@j0ggin) October 23, 2022

킹더랜드 목격짤 뜨니깐 더 보고싶네~

그래서 갤러리에 킹더랜드 폴더만들었어..사진 조금씩 풀어 주세여~pic.twitter.com/eJk9ohYdhy — 댕(땡) (@ttang0125) October 20, 2022

因李俊昊和潤娥的合作而備受關注的《King The Land》講述了財閥接班人具原（李俊昊 飾）無法忍受虛偽微笑，卻偏偏遇上為了工作，哪怕是不情願也時刻露把甜美微笑掛在臉上的「假笑女孩」千沙朗（潤娥 飾）之間迸發出的羅曼史，都說愛情就是一物降一物，看小職員如何默默收服霸道總裁。

李俊昊和潤娥都是愛豆團成員轉型成功當演員的成功例子，2PM和少女時代都是響噹噹的二代團，二代團俊男美女的超強合作自然另粉絲、網友和劇迷十分期待，從得知他倆合作開始就不停表示「這對CP超養眼」，已經迫不及待地想看電視劇開播了。



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