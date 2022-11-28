《Trolley：命運交叉點》首支正式預告就接吻！金賢珠&朴喜洵「中年愛情」化學反應超強

由金賢珠與朴喜洵主演的新劇《Trolley：命運交叉點》上週釋出海報，本週公開首支正式預告，再次受到矚目。

《Trolley》講述隱藏過去而生活的國會議員夫人，她的秘密被公諸於世後展開的故事，雜揉懸疑與愛情元素。由參與過《Stove League》、《紅天機》導演的金文教執導，《你喜歡布拉姆斯嗎》柳寶利編劇，主演除了除了金賢珠與朴喜洵還有金武烈與鄭秀彬。

首支正式預告，輔佐官張宇宰（金武烈 飾）問輔佐的議員南中道（朴喜洵 飾）：「如果非得在議員您夢想的世界，和夫人之間做出選擇的話，您會選擇哪一個？」



南中道與夫人金惠珠（金賢珠 飾）結婚多年來感情依舊濃烈，卻在一個聲音出現後出現變化：「好久不見金惠珠，你的丈夫也知道你的過去嗎？」但南中道隨後卻說：「我從沒想過能永遠隱瞞這件事情。」南中道其實知情金惠珠的過往嗎？金惠珠道歉，兩人感情出現裂縫，甚至導致南中道被迫下台？



就連張宇宰都問南中道：「議員您現在還相信夫人嗎？」然而最後一幕，南中道對金惠珠說：「我相信你，因為那個人是你。」他用哀戚的眼神，吻上了她的唇。



‎《Trolley》先前發布海報受到不少觀眾矚目，金賢珠與朴喜洵相擁的畫面瀰漫濃濃的懸疑與虐戀之感‎，而此預告透露了更多兩人的親密戲碼，讓推特網友直呼CP感很強、迫不及待收看了。



《Trolley》將於12月19日起，每週一二韓國時間10點於SBS播出。



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