《Trolley：命运交叉点》首支正式预告就接吻！金贤珠&朴喜洵「中年爱情」化学反应超强

由金贤珠与朴喜洵主演的新剧《Trolley：命运交叉点》上周释出海报，本周公开首支正式预告，再次受到瞩目。

《Trolley》讲述隐藏过去而生活的国会议员夫人，她的秘密被公诸於世后展开的故事，杂揉悬疑与爱情元素。由参与过《Stove League》、《红天机》导演的金文教执导，《你喜欢布拉姆斯吗》柳宝利编剧，主演除了除了金贤珠与朴喜洵还有金武烈与郑秀彬。

首支正式预告，辅佐官张宇宰（金武烈 饰）问辅佐的议员南中道（朴喜洵 饰）：「如果非得在议员您梦想的世界，和夫人之间做出选择的话，您会选择哪一个？」



南中道与夫人金惠珠（金贤珠 饰）结婚多年来感情依旧浓烈，却在一个声音出现后出现变化：「好久不见金惠珠，你的丈夫也知道你的过去吗？」但南中道随后却说：「我从没想过能永远隐瞒这件事情。」南中道其实知情金惠珠的过往吗？金惠珠道歉，两人感情出现裂缝，甚至导致南中道被迫下台？



就连张宇宰都问南中道：「议员您现在还相信夫人吗？」然而最后一幕，南中道对金惠珠说：「我相信你，因为那个人是你。」他用哀戚的眼神，吻上了她的唇。



‎《Trolley》先前发布海报受到不少观众瞩目，金贤珠与朴喜洵相拥的画面弥漫浓浓的悬疑与虐恋之感‎，而此预告透露了更多两人的亲密戏码，让推特网友直呼CP感很强、迫不及待收看了。



《Trolley》将於12月19日起，每周一二韩国时间10点於SBS播出。



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