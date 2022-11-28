《財閥家的小兒子》宋仲基的神祕重生VS《王后傘下》金惠秀的機智對決均刺激收視率突破14％後續仍看漲！

近來最具話題性的兩部電視劇作品《財閥家的小兒子》以及《王后傘下》可說是這幾週來觀眾們討論的焦點，兩部作品也不負眾望一集比一集更精彩，《王后傘下》以自播出以來每週刷新自身最高收視率，《財閥家的小兒子》更是剛開播2週就衝到這樣的收視高點！

剛開播2週共6集的《財閥家的小兒子》自開播前就因宋仲基擔綱演出而備受矚目，而在劇情正式展開後更有著令人不可思議的發展。原本為順洋集團忠心耿耿的風險管理師尹炫優（宋仲基飾），完成某任務後竟遭到家中另一勢力暗殺…醒來後他發現自己成了順洋集團中最不討喜的家庭中的小兒子陳導俊（宋仲基飾）！時空倒轉來到1987年創辦人（李星民飾）仍健在的年代，而早已經歷過這時代的宋仲基，成了料事如神的精準投資人。



《財閥家的小兒子》除了一開始因為大家族人數眾多而讓人辦認有些困難外，神展開的劇情也讓大家意想不到。類似先前一部李準基作品《Again My Live》在面臨死亡時重回了自己的前半段人生，當然也因為已知未來的發展而試圖改變之前曾經造成的遺憾。宋仲基在劇中則是完全成為另一個人而重新生活，劇中融入了許多韓國當時經歷的重大事件，甚至當時的流行的電影等等，也讓人有《請回答》系列的感覺，提升了觀眾們的投入感。能預知未來走向的宋仲基，對抗著擁有睿智領導人的順洋集團，甚至更要找出前世曾下令殺害他的幕後主使。



另外tvN的歷史劇《王后傘下》則是已經進入劇情的尾聲，播出七週連續刷新自身最高收視，同樣來到14.1％。自開播以來中殿金惠秀的獨特氣場就相當吸引人，古裝宮廷劇免不了有後宮勢力的鬥爭戲碼，不過這一次的鬥爭並非要搶奪殿下的心，而是中殿如何對待自己那擁有特別性格的五個孩子，除了慈母的教誨以外，還得對抗不斷施壓的惡婆婆。



《王后傘下》開播時也有許多觀眾們出現臉盲，每一位皇子穿起了古裝看起來都長得好像，而且有一群皇子各自是不同貴人或後宮所生，人物關係一開始也有些複雜度，不過隨著劇情發展，帶領著觀眾將目光主要放在哪些皇子身上，也讓觀眾們漸入佳境。雖然播出期間在韓國也有許多批評聲浪，認為並非相當正統有考據的古裝劇，不過還是以劇情發展為導向，其他的小細節就不在意那麼多了，收視率依舊節節高升。



《王后傘下》下週即將播出大結局，中殿金惠秀是否能夠面對最後難關，也就是揭穿大妃當年的計謀，並且也不讓現今的小人當道，仍可讓憂國憂民的賢明君王在位？本週的劇情中已揭開關鍵人物，期待中殿與成枏大君的完美復仇大結局。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞