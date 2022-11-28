《财阀家的小儿子》宋仲基的神秘重生VS《王后伞下》金惠秀的机智对决均刺激收视率突破14％后续仍看涨！

近来最具话题性的两部电视剧作品《财阀家的小儿子》以及《王后伞下》可说是这几周来观众们讨论的焦点，两部作品也不负众望一集比一集更精彩，《王后伞下》以自播出以来每周刷新自身最高收视率，《财阀家的小儿子》更是刚开播2周就冲到这样的收视高点！

刚开播2周共6集的《财阀家的小儿子》自开播前就因宋仲基担纲演出而备受瞩目，而在剧情正式展开后更有著令人不可思议的发展。原本为顺洋集团忠心耿耿的风险管理师尹炫优（宋仲基饰），完成某任务后竟遭到家中另一势力暗杀…醒来后他发现自己成了顺洋集团中最不讨喜的家庭中的小儿子陈导俊（宋仲基饰）！时空倒转来到1987年创办人（李星民饰）仍健在的年代，而早已经历过这时代的宋仲基，成了料事如神的精准投资人。



《财阀家的小儿子》除了一开始因为大家族人数众多而让人办认有些困难外，神展开的剧情也让大家意想不到。类似先前一部李准基作品《Again My Live》在面临死亡时重回了自己的前半段人生，当然也因为已知未来的发展而试图改变之前曾经造成的遗憾。宋仲基在剧中则是完全成为另一个人而重新生活，剧中融入了许多韩国当时经历的重大事件，甚至当时的流行的电影等等，也让人有《请回答》系列的感觉，提升了观众们的投入感。能预知未来走向的宋仲基，对抗著拥有睿智领导人的顺洋集团，甚至更要找出前世曾下令杀害他的幕后主使。



另外tvN的历史剧《王后伞下》则是已经进入剧情的尾声，播出七周连续刷新自身最高收视，同样来到14.1％。自开播以来中殿金惠秀的独特气场就相当吸引人，古装宫廷剧免不了有后宫势力的斗争戏码，不过这一次的斗争并非要抢夺殿下的心，而是中殿如何对待自己那拥有特别性格的五个孩子，除了慈母的教诲以外，还得对抗不断施压的恶婆婆。



《王后伞下》开播时也有许多观众们出现脸盲，每一位皇子穿起了古装看起来都长得好像，而且有一群皇子各自是不同贵人或后宫所生，人物关系一开始也有些复杂度，不过随著剧情发展，带领著观众将目光主要放在哪些皇子身上，也让观众们渐入佳境。虽然播出期间在韩国也有许多批评声浪，认为并非相当正统有考据的古装剧，不过还是以剧情发展为导向，其他的小细节就不在意那么多了，收视率依旧节节高升。



《王后伞下》下周即将播出大结局，中殿金惠秀是否能够面对最后难关，也就是揭穿大妃当年的计谋，并且也不让现今的小人当道，仍可让忧国忧民的贤明君王在位？本周的剧情中已揭开关键人物，期待中殿与成枏大君的完美复仇大结局。



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