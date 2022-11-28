歷代級新女團要合作啦！IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans將在《MAMA》帶來合作舞台！

《2022 MAMA》將於29日至30日在日本的大阪巨蛋舉行。

IVE、Kep1er、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans 等今年轟動歌謠界的新人女子組合也將準備特級合作舞台。她們將組成不同的組合，表演各組合出道曲

《ELEVEN》、《WA DA DA》、《O.O》、《FEARLESS》、《Hype Boy》的舞台。此外，還準備了32名全員一起的翻唱曲舞台。



IVE在去年出道後，推出《ELEVEN》、《LOVE DIVE》、《After LIKE》三部曲皆獲得優異的成績，日前也在《MMA》拿下「年度歌曲」。而Kep1er是通過選秀節目《Girls Planet 999》誕生的限定女團，今年初發行出道曲《WA DA DA》開始展開活動。



JYP今年推出的新人女團NMIXX，前衛的曲風和造型反應兩極，不過成員們的超強舞蹈、唱歌實力，依舊受到矚目。LE SSERAFIM出道前期因前成員的爭議而引發關注，之後以5人團展開活動之後，不僅整個團體更和諧，也獲得更多人喜愛。



由前SM娛樂創意總監閔熙珍親自打造NewJeans出道後就立刻爆紅，在成員資訊完全沒有曝光的情況下，公開多首主打歌MV，這新鮮的宣傳方式也受到更多矚目。



另外， 《2022 MAMA》紅地毯將於下午4點，正式頒獎典禮將從下午6點開始在 Mnet 直播，還可以通過YouTube Mnet K-POP、Mnet TV、M2、KCON official等頻道，在全世界200多個國家在線觀看。

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