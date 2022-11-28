AB6IX巡演台北站售票時間公開！「5種票價任選」TICC不見不散

AB6IX時隔2年宣布訪台，他們這次帶著全球巡演「AB_NEW AREA」來到台北站，活動從11月4日延期到2023年2月10日舉辦！

在大批粉絲敲碗期待之下，主辦單位「遠雄創藝」28日帶來一則好消息，「AB6IX FAN CONCERT ‘ AB_NEW AREA ‘ IN TAIPEI」門票將於12月3日中午12點整於拓元售票系統開賣，4人遵守承諾再度與台灣ABNEW（官方粉絲名稱）見面。

近期疫情政策逐漸解封，AB6IX日前已分別前往泰國、日本與歌迷共度美好時光，這次準備來到台北站，在經過數月等待後，主辦單位28日揭曉售票資訊，台北站巡演將在2023年2月10日於TICC（台北國際會議中心）舉辦，5種票價分別為4880、4280、3680、2880、2280元，12月3日中午12點整於拓元售票系統開賣。



AB6IX對於每個表演舞台拼盡全力，近日參與「ON THE K : ASSEMBLE」線上演唱會演出，大輝向全世界的粉絲預告巡演：「為了儘早與ABNEW見面，正努力地展開多元的活動。」他們透過前往日本、美國、泰國等站演出的幕後花絮影片展現精彩演出，讓粉絲更加期待台北站的表演歌單。

巡演如火如荼地展開，AB6IX更在10月推出第六張迷你專輯EP《TAKE A CHANCE》回歸，主打歌《Sugarcoat》由成員李大輝與Robin共同作詞、作曲，歌曲表達出對於喜歡的人宛如砂糖般甜蜜的愛意，搭配4位成員優美帶點性感的嗓音與舞蹈，牢牢擄獲粉絲的心。



除了透過第六張迷你專輯EP《TAKE A CHANCE》回歸，AB6IX對於海外歌迷格外照顧，近期與英國新晉紅人Reiley Peters合作歌曲《Moonlight》，5人細膩音色把清新愉快的歌曲詮釋得淋漓盡致，感受到青春洋溢的活力，這場跨國音樂饗宴，掀起全球歌迷高度關注，湧入影片下方留言「歌曲太好聽了」、「夢幻組合的合作」、「敲碗現場版」，AB6IX多元性發展，總是帶給歌迷新鮮面貌，超高人氣席捲全球，把握機會，2023年2月10日一起前進TICC一睹4人的風采吧！



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