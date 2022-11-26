世界盃上場20幾分鐘！「南韓9號」因帥氣外貌引發討論，IG追蹤從2萬暴漲至58萬！

「2022世界盃足球賽」在21日正式開打，相信有不少人最近都在看比賽吧 XD

24日晚間，在「H組」南韓和烏拉圭的比賽中，下半場替補上場的曹圭成（조규성），雖然他上場的時間並不長，但也因為帥氣的外貌在韓網引發熱烈討論，「9號球員是誰」還登上了推特熱門話題。

韓網友更紛紛表示：「被攝像機拍到的瞬間，確實會發出感嘆」、「竟然是98... 年齡差距剛剛好^^」、「正好是韓國人喜歡的臉型」、「看替換選手的時候也一直在想，天啊，那個選手是誰呢」、「我也是一看到就搜索... 長得真帥」、「都在問9號是誰」、「看的時候都說長得帥呢！原來都一樣啊」、「長得像愛豆，甚至很有男人味」、「一看到就覺得應該很有人氣」等等。

1998年出生的曹圭成身高是188公分，目前現效力於韓國K聯賽1球隊全北現代汽車，在去年11月被選進韓國國家足球隊成員。24日的比賽初登場後，IG 追蹤人數也2萬多暴漲至58萬，對於粉絲暴漲的問題，曹圭成在接受採訪時表示：「隊友們也一直在說這個，但這並不重要，應該在賽場上展示，但是沒能做到，感到很遺憾。」而曹圭成過去比賽的影片，也都被韓網友翻出來，再次引發熱烈討論。

와씨빨 이영상좃되네 9번 조규성 선수란다 pic.twitter.com/HwqjHC8Esh — (@zikkcx) November 24, 2022

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究