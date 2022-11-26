[分集劇情]這集反轉太強！《財閥家的小兒子》收視率繼續上升，宋仲基得貴人相助、設下一石三鳥絕妙棋局（EP4）

第4集收視率繼續升高一個百分點來到11.8%，ending反轉真的太精彩了！！
JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第4集陳養喆對導俊的懷疑進一步加深，甚至拿到了「確鑿證據」，導俊該如何脫身？
順洋集團的引擎
順洋的汽車產業一直不順利，陳養喆希望收購韓道鋼鐵就是為了振興這部份。 與大營集團賽車失利令陳養喆大怒，他回到只有自己知道的倉庫去研究進口車，眼看就要缺席順洋的新車發佈會。 導俊憑著在陳養喆自傳中讀到的信息找到他，在他飽受質疑的情況下給與支持：「汽車不是會長您的奢侈興趣，而是順洋集團的引擎。」 成功把陳養喆帶回發佈會，這個孫子再次獲得會長歡心。
絕妙棋局一石三鳥：揭穿二伯、削弱順洋、個人投資大獲成功
大營在財團支持下爭奪韓道鋼鐵，不斷抬升收購價格。 陳養喆懷疑導俊暗中讚助吳世炫跟順洋作對，關鍵證據就是陳動基（趙漢哲 飾）用藏在花籃中的竊聽器錄到的對話：導俊和吳世炫激烈爭吵該不該進行某項高額投資，還強調必須隱瞞「陳養喆孫子」這一身份。 陳養喆聽到錄音後臉色凝重，對導俊的懷疑在他心中深深紮根。
然而被叫來談話的吳世炫完全推翻了導俊的嫌疑：他們在吵的是該不該投資某家網路購物公司，而背後資助大營的其實是陳動基。 原來，送花籃到酒店房間的人剛好是做兼職的徐旻渶，她告訴導俊裡面有竊聽器，而導俊早已調查到陳動基在監視他，於是故意和吳世炫做了一出爭吵戲碼、誤導陳動基上鉤。
高潮來了，原來這一切都是導俊的計劃：其實他從一開始就沒有收購韓道鋼鐵的打算，只是利用陳動基刺激陳榮基，讓後者斥巨資從而背上巨額債務、重創順洋，這一步在貴人徐旻渶的幫助下完美實現。 吳世炫告訴導俊他投資的網路購物公司「Codabra」上市後股價飆升十倍，還改名叫「Amazom」，完全就是影射Amazon公司和前身「cadabra」啊XD
下集預告裡，導俊榮升公司營運長，陳星俊留學歸來，上一世的導俊之死似乎就與他有關，而炫優完全沒有關於導俊的記憶，很擔心他出意外啊！第5集今晚公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！
最後好奇大家對男女主角的感情線怎麼看呢？ 有觀眾覺得男主專心復仇就好、不要搞感情支線，也有人覺得宋仲基不演戀愛戲很可惜XD歡迎留言分享你的想法！
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