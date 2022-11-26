[分集剧情]这集反转太强！《财阀家的小儿子》收视率继续上升，宋仲基得贵人相助、设下一石三鸟绝妙棋局（EP4）

第4集收视率继续升高一个百分点来到11.8%，ending反转真的太精彩了！！
JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第4集陈养喆对导俊的怀疑进一步加深，甚至拿到了「确凿证据」，导俊该如何脱身？
顺洋集团的引擎
顺洋的汽车产业一直不顺利，陈养喆希望收购韩道钢铁就是为了振兴这部份。 与大营集团赛车失利令陈养喆大怒，他回到只有自己知道的仓库去研究进口车，眼看就要缺席顺洋的新车发布会。 导俊凭著在陈养喆自传中读到的信息找到他，在他饱受质疑的情况下给与支持：「汽车不是会长您的奢侈兴趣，而是顺洋集团的引擎。」 成功把陈养喆带回发布会，这个孙子再次获得会长欢心。
绝妙棋局一石三鸟：揭穿二伯、削弱顺洋、个人投资大获成功
大营在财团支持下争夺韩道钢铁，不断抬升收购价格。 陈养喆怀疑导俊暗中赞助吴世炫跟顺洋作对，关键证据就是陈动基（赵汉哲 饰）用藏在花篮中的窃听器录到的对话：导俊和吴世炫激烈争吵该不该进行某项高额投资，还强调必须隐瞒「陈养喆孙子」这一身份。 陈养喆听到录音后脸色凝重，对导俊的怀疑在他心中深深扎根。
然而被叫来谈话的吴世炫完全推翻了导俊的嫌疑：他们在吵的是该不该投资某家网路购物公司，而背后资助大营的其实是陈动基。 原来，送花篮到酒店房间的人刚好是做兼职的徐旻渶，她告诉导俊里面有窃听器，而导俊早已调查到陈动基在监视他，於是故意和吴世炫做了一出争吵戏码、误导陈动基上钩。
高潮来了，原来这一切都是导俊的计划：其实他从一开始就没有收购韩道钢铁的打算，只是利用陈动基刺激陈荣基，让后者斥巨资从而背上巨额债务、重创顺洋，这一步在贵人徐旻渶的帮助下完美实现。 吴世炫告诉导俊他投资的网路购物公司「Codabra」上市后股价飙升十倍，还改名叫「Amazom」，完全就是影射Amazon公司和前身「cadabra」啊XD
下集预告里，导俊荣升公司营运长，陈星俊留学归来，上一世的导俊之死似乎就与他有关，而炫优完全没有关於导俊的记忆，很担心他出意外啊！第5集今晚公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！
最后好奇大家对男女主角的感情线怎么看呢？ 有观众觉得男主专心复仇就好、不要搞感情支线，也有人觉得宋仲基不演恋爱戏很可惜XD欢迎留言分享你的想法！
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