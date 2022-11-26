《破風》「幸運餅乾兄弟」！Super Junior來台開唱，始源收彭于晏香檳玫瑰花籃祝賀

想到幸運餅乾就又想搜尋照片看個仔細了（喂～內文就有了不用搜XD

Super Junior第9次巡迴演唱會《Super Show 9 : ROAD》台灣站昨（26）日起展開，昨晚第一場演唱會結束後，始源IG限時動態曬了彭于晏送的花籃。

從照片中可見彭于晏將花籃送至始源飯店，上頭卡片寫著「唱High小巨蛋」。該花籃不是普通的「花籃」，玫瑰花中藏有一瓶Moët et Chandon酩悅香檳，還有台灣特有的水果芭樂、釋迦與棗子。



有趣的是始源的文字，除了「What a surprise」表達驚喜之外，tag彭于晏還不忘標記「fortunecookiebrothers」（幸運餅乾兄弟）。彭于晏隨後也轉發該限時動態，再次表達慶賀。



回顧何謂「幸運餅乾兄弟」，就要追溯到2014年、2015年的電影《破風》了。始源與彭于晏、竇驍2014年來台合演職業單車選手為主題的電影《破風》，拍攝某日開放記者媒體採訪，三人穿著單車褲的下體形狀因為明顯像「幸運餅乾」，馬上被流傳開來……他們便開始自嘲「幸運餅乾三兄弟」。



其中始源的紅色單車褲最為明顯*，再加上韓國媒體大肆報導，始源自此拋不開「幸運餅乾」黑歷史，不過他相當樂在其中(?)，不在乎別人拿此事開他玩笑，自己的YouTube頻道一個節目亦取名「崔始源的幸運餅乾」。

（*編按：韓國部分媒體以為崔始源將單車褲穿反了，但有相關專業的韓國網友解釋褲子裡的襯墊不太可能穿反，應該是該褲型設計上無意間造成的形狀。）

從2014年至今，始源與彭于晏看來還維持著熱絡聯繫，從兩人微博上仍可看見兩人友好的點點滴滴。不曉得始源這次因演唱會來台，會不會和彭于晏當面聚聚呢？



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