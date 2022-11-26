N.Flying大雨中抵台粉絲熱情不減！想念台灣舞台，也想圓夢吃「花生捲冰淇淋」與更多美食！

男團N.Flying成員睽違3年再度抵台，成員李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝與徐東成在演出前分別談到了對台灣美食的思念，也期待明晚與粉絲們共同度過的時光，對於本次所準備的中文歌曲更是保密到家！

因為疫情的關係很長時間不能來台，N.Flying坦言在下飛機前的確有些緊張，雖然這期間也時常收到粉絲們的信件，常常表達想念他們的心情，不過今天的天氣並不好，甚至下著大雨，擔心粉絲們是不是已經忘了他們？沒想到一下飛機依舊看到許多粉絲們在機場迎接，感到相當開心。



N.Flying可說是全方位的男團，除了歌曲創作與表演，也有固定的音樂綜藝節目，部分成員們也跨足戲劇演出，他們透露平時也都會觀賞其他成員演出的戲劇，並且給予稱讚鼓勵，因為其實成員們在演出前的準備有多努力，大家都看在眼裡，所以也會很好奇最後在劇中呈現的結果。



首度來台演出的新成員東成，也提到了父親知道他要來台，還交代他「替我多吃吃台灣美食」，爸爸還相當內行點名芒果冰，不過現場的記者們提到現在可能非芒果盛產季節，不一定能吃到。有一位名廚師媽媽的成員宰鉉對吃更是有研究，提到台灣粉絲向他推薦「花生捲冰淇淋」，讓他想嘗試看看！但卻聽到現場的大家說告訴他「裡面有香菜」，成員們立即面露難色表示「有點難度」！會勝不管在之前直播或今日現場都提到了想吃的是「牛肉麵」，由於本次下榻晶華酒店，大家更建議他可以直接飯店點餐！不用跑夜市了！讓他相當驚訝。



說到台灣成員們會想起什麼呢？除了吃不完的美食以外，承協立即提到的是天燈，宰鉉還追加說到放天燈的時候他們還曾吃了臭豆腐，結果讓他一口氣乾了三杯三合一咖啡，才稍微去掉口中的味道。車勳則是提到非常想念台灣的舞台，腦中總會浮現Opening開場的時候，台下觀眾們的熱情反應。N.Flying還現場當起韓國觀光大使，表示歡迎大家到韓國玩的時候去「南漢山城」看夜景散步，美食則推薦大家吃韓國的刀削麵。



N.Flying一如往常用心準備了中文歌曲，不過現場則是保密到家不透露，只說到比較困難的發音，承協提到他與會勝有合唱的部分所以在「去」這個字上面下了很多功夫，大家猜得出來是哪一首歌曲嗎？屆時請有到現場的N.Fia們替大家解答囉！



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