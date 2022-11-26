N.Flying大雨中抵台粉丝热情不减！想念台湾舞台，也想圆梦吃「花生卷冰淇淋」与更多美食！

男团N.Flying成员睽违3年再度抵台，成员李承协、车勋、金宰铉、柳会胜与徐东成在演出前分别谈到了对台湾美食的思念，也期待明晚与粉丝们共同度过的时光，对於本次所准备的中文歌曲更是保密到家！

因为疫情的关系很长时间不能来台，N.Flying坦言在下飞机前的确有些紧张，虽然这期间也时常收到粉丝们的信件，常常表达想念他们的心情，不过今天的天气并不好，甚至下著大雨，担心粉丝们是不是已经忘了他们？没想到一下飞机依旧看到许多粉丝们在机场迎接，感到相当开心。



N.Flying可说是全方位的男团，除了歌曲创作与表演，也有固定的音乐综艺节目，部分成员们也跨足戏剧演出，他们透露平时也都会观赏其他成员演出的戏剧，并且给予称赞鼓励，因为其实成员们在演出前的准备有多努力，大家都看在眼里，所以也会很好奇最后在剧中呈现的结果。



首度来台演出的新成员东成，也提到了父亲知道他要来台，还交代他「替我多吃吃台湾美食」，爸爸还相当内行点名芒果冰，不过现场的记者们提到现在可能非芒果盛产季节，不一定能吃到。有一位名厨师妈妈的成员宰铉对吃更是有研究，提到台湾粉丝向他推荐「花生卷冰淇淋」，让他想尝试看看！但却听到现场的大家说告诉他「里面有香菜」，成员们立即面露难色表示「有点难度」！会胜不管在之前直播或今日现场都提到了想吃的是「牛肉面」，由於本次下榻晶华酒店，大家更建议他可以直接饭店点餐！不用跑夜市了！让他相当惊讶。



说到台湾成员们会想起什么呢？除了吃不完的美食以外，承协立即提到的是天灯，宰铉还追加说到放天灯的时候他们还曾吃了臭豆腐，结果让他一口气干了三杯三合一咖啡，才稍微去掉口中的味道。车勋则是提到非常想念台湾的舞台，脑中总会浮现Opening开场的时候，台下观众们的热情反应。N.Flying还现场当起韩国观光大使，表示欢迎大家到韩国玩的时候去「南汉山城」看夜景散步，美食则推荐大家吃韩国的刀削面。



N.Flying一如往常用心准备了中文歌曲，不过现场则是保密到家不透露，只说到比较困难的发音，承协提到他与会胜有合唱的部分所以在「去」这个字上面下了很多功夫，大家猜得出来是哪一首歌曲吗？届时请有到现场的N.Fia们替大家解答罗！



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