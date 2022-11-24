[分集劇情]比旗下演員們更會演的經紀人們！《明星經紀人生存記》八面玲瓏的郭善英＋婚姻告急的李瑞鎮！（EP5－6）

[有雷] 《明星經紀人生存記》再度精彩上演，這群天才經紀人們為了挽救公司，其實比旗下演員們的演技還要棒！除了穿梭在大明星們之間擔任和事佬，還得解決自己的感情生活……李瑞鎮好不容易得到岳父的金援，沒想到他與朱玄英的關係卻曝光了！

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《明星經紀人生存記》本週的兩集都有著異曲同工之妙，在同一部作品當中的兩位主要演員，或是一位擔任導演，另一位是演員，如果因為特定原因而彼此出現嫌隙，那麼經紀人的潤滑劑角色真的非常重要。吳娜拉與朴浩山兩人因為彼此的態度互看不順眼，而造成拍攝進度延遲，更無法拍攝親密戲碼…眼看導演就要放棄的同時，神來一筆的狀況竟完美化解兩人的僵局，甚至還變得更有默契！



正在熱戀中的千齊認（郭善英飾）與稽核員李常昱（盧相鉉飾）愛得分不開，常昱甚至追到她出差的片場飯店，令齊認相當驚喜。死黨兼同事金眾敦（徐賢宇飾）似乎有話想對齊認說，但後來也察覺到兩人的戀情，基於公司立場，眾敦甚至希望查帳期間兩人不要鬧分手。齊認愛昏了頭，即便如此她還是將工作擺在第一位，時常因為工作而對常昱爽約，這點讓常昱很吃味，甚至不能接受齊認的行為，於是憤而離開，令齊認心痛不已。



大明星金秀路要出演一位舞台劇演員金浩英所執導的新型舞台劇，場景拉到室外還在游泳池邊，但金秀路有著過往陰影而抗拒下水，因此發生衝突。在務必要讓兩人演出順利的情況下，千齊認費盡心思讓兩人都各自認為對方先示好，雖然過程弄巧成拙，但最後終於也順利解決了狀況，兩位演員都體諒了彼此的立場。



麻理事（李瑞鎮飾）為了公司的去留而傷透腦筋，不過賢內助老婆卻幫他向岳父借來資金，足以買下Method娛樂並補足前代表的逃稅與挪用公款等漏洞。麻里事從不告訴第三人他與邵賢周（朱玄英飾）的關係，不過老婆與兒子卻開始起疑，甚至到公司找他對質。夫人終於發現賢周是他與老婆吵架到幾乎分手時，麻理事與另一名女子所生的孩子！麻理事能順利向岳父拿到資金嗎？老婆因此要求分居，最後會發展為離婚的結局嗎？



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