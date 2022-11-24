孫錫久做客《劉QUIZ》！聊經典台詞「崇拜我」，首次公開《犯罪都市2》獨家角色設計手稿！

做晚的《劉QUIZ ON THE BLOCK》結尾公開下週預告，嘉賓之一竟是鮮少上綜藝的孫錫久，聊了《我的出走日記》和《犯罪都市2》的趣事！

劉在錫稱讚孫錫久有一種在男人看來都很性感的氣息，即使只是坐著都與眾不同。 提到《我的出走日記》裡那句十分出名的台詞「崇拜我」，孫錫久說實在被cue到太多次，以至於宣傳《犯罪都市2》時一拿到mic就說「我崇拜」，還半帶吐槽地補充：「其實這句都不是我的台詞，是智媛說的啊。」



孫錫久在《犯罪都市2》裡飾演兇惡至極的反派角色「姜海尚」，因為第一部中擔任反派的尹啟相氣場十分強大，所以孫錫久給自己的角色設計了好幾個造型，還在節目中公開了當時的手稿。但可惜導演不是很中意，全部否決了，只安慰孫錫久說：「如果電影大賣的話，可以打扮成這樣給大家看看。」預告片裡把手稿內容遮住了，超好奇究竟是什麼樣的造型XD



孫錫久曾在芝加哥藝術學院攻讀美術和電影，劉在錫提到Walt Disney是他的校友之一，但孫錫久聞言愣住，似乎毫不知情XD 孫錫久26歲時嘗試過當專業籃球運動員，還設想了功成名就後回到韓國機場、被大家歡迎的場景，節目裡聊到這超開心的~下週三這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》 也超讓人期待啊！台灣觀眾可在friDay影音同步追看~



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