[分集剧情]比旗下演员们更会演的经纪人们！《明星经纪人生存记》八面玲珑的郭善英＋婚姻告急的李瑞镇！（EP5－6）

[有雷] 《明星经纪人生存记》再度精彩上演，这群天才经纪人们为了挽救公司，其实比旗下演员们的演技还要棒！除了穿梭在大明星们之间担任和事佬，还得解决自己的感情生活……李瑞镇好不容易得到岳父的金援，没想到他与朱玄英的关系却曝光了！

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《明星经纪人生存记》本周的两集都有著异曲同工之妙，在同一部作品当中的两位主要演员，或是一位担任导演，另一位是演员，如果因为特定原因而彼此出现嫌隙，那么经纪人的润滑剂角色真的非常重要。吴娜拉与朴浩山两人因为彼此的态度互看不顺眼，而造成拍摄进度延迟，更无法拍摄亲密戏码…眼看导演就要放弃的同时，神来一笔的状况竟完美化解两人的僵局，甚至还变得更有默契！



正在热恋中的千齐认（郭善英饰）与稽核员李常昱（卢相铉饰）爱得分不开，常昱甚至追到她出差的片场饭店，令齐认相当惊喜。死党兼同事金众敦（徐贤宇饰）似乎有话想对齐认说，但后来也察觉到两人的恋情，基於公司立场，众敦甚至希望查帐期间两人不要闹分手。齐认爱昏了头，即便如此她还是将工作摆在第一位，时常因为工作而对常昱爽约，这点让常昱很吃味，甚至不能接受齐认的行为，於是愤而离开，令齐认心痛不已。



大明星金秀路要出演一位舞台剧演员金浩英所执导的新型舞台剧，场景拉到室外还在游泳池边，但金秀路有著过往阴影而抗拒下水，因此发生冲突。在务必要让两人演出顺利的情况下，千齐认费尽心思让两人都各自认为对方先示好，虽然过程弄巧成拙，但最后终於也顺利解决了状况，两位演员都体谅了彼此的立场。



麻理事（李瑞镇饰）为了公司的去留而伤透脑筋，不过贤内助老婆却帮他向岳父借来资金，足以买下Method娱乐并补足前代表的逃税与挪用公款等漏洞。麻里事从不告诉第三人他与邵贤周（朱玄英饰）的关系，不过老婆与儿子却开始起疑，甚至到公司找他对质。夫人终於发现贤周是他与老婆吵架到几乎分手时，麻理事与另一名女子所生的孩子！麻理事能顺利向岳父拿到资金吗？老婆因此要求分居，最后会发展为离婚的结局吗？



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