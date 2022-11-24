《還魂2》雙人海報終於公開！李宰旭輕吻高允貞手腕，黑化張煜遇上「落壽面孔的失憶女人」

tvN奇幻劇《還魂：光與影》近日公開李宰旭和高允貞的雙人海報，構圖上與第一季庭沼珉那張相互呼應，李宰旭的眼神相當強烈啊！

《還魂》以架空曆史「大湖國」為背景，講述多為主角因交換靈魂的「還魂術」而被改變命運，此後努力戰勝命運並不斷成長的故事。 第一季結尾，男主角張煜被心愛之人殺死後浴火重生，女主角無德（落壽）失控石化跳進敬天湖、後被神秘人撈起，第二季便是講述3年之後發生的故事。



第二季女主角演員從庭沼珉換回一開頭的高允貞，海報中她站在李宰旭身後、表情哀傷，李宰旭握著她放在肩頭的雙手，轉過頭親吻她戴著手鐲的手腕，眼神強烈、似乎是要斬斷手鐲。 海報中寫著：「我深深的黑暗中唯一發光的你。」



讓人不禁想起第一季的海報，相似的構圖卻有截然不同的氣氛：



日前公開的第二版預告中，高允貞飾演的女子遇到張煜後一陣頭痛，感知到他心中有「悲傷又可怕的傷痕」。 張煜因沒能守護無德而陷入痛苦，鴛鴦玉出現感應讓他十分驚訝，字幕：「什麼也沒能做到的我，你來到了我身邊。」



徐律（黃旼炫 飾）流著淚抱住高允貞，似乎認定她就是年少時在斷響谷結識的初戀落壽：「出現了我必須承擔的事，這次由我負責。」製作組表示高允貞的角色是「擁有落壽面孔、失去記憶的女人」，而徐律作為危機的貴公子將展現出「瘋狂的存在感」，暗示第二季戲份增多。



從今日公開的劇照來看，徐律3年間清瘦了很多，眼神也更加堅定。



預告片最後，張煜表示：「因為必須要守護，所以我決定接受這次戰鬥。」 高允貞驚訝地回頭，看到張煜滿帶殺氣從夜色中走來。世子看出張煜手中的劍知道他的悲傷、厭惡和憤怒， 朴當具（劉仁秀 飾）和陳超妍（Arin 飾）的神情也第一季頗為不同，讓人越來越好奇第二季的走向！12月10日通過Netflix公開！



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