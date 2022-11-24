郑裕玲「Do姐」超迷《财阀家的小儿子》李星民的角色：简直是魅力摄人！

奇幻韩剧《财阀家的小儿子》首播叫好叫座，第三集收视更突破双位数字，在一众韩剧新作中一枝独秀！

日前（22日）郑裕玲「Do姐」也在电台节目《口水多过浪花》提到近日特别关注《财阀家的小儿子》，不但大赞宋仲基玉树临风，还自爆特别钟情性格演员李星民，对剧集赞不绝口！

童颜宋仲基扮学生无违和

由「韩流男神」宋仲基伙拍「百想影帝」李星民和「气质女星」申铉彬主演的奇幻韩剧《财阀家的小儿子》掀起热话，向来走在煲剧最前线的「Do姐」也紧贴这股韩风，大赞男主角宋仲基人设「万中无一」：「家里环境相当不错，而且颜值高，到中学、大学甚至是校草，成绩及体育都很棒，更考入了知名大学！」



正当余德丞表示宋仲基文武双全之时，「Do姐」竟自爆过去未曾收看他的作品，直至《财阀家的小儿子》为二人牵起缘份：「虽然我没看过他的演出，但我曾在MAMA颁奖礼上见过他真人，的确是玉树临风！不过不知为什么一直没吸引到我去看他的作品，直至这一部；而宋仲基最厉害的地方就是，他今年都已经37岁，但是他可以饰演到大学生！是没有违和感！现在播出了三集，当中他的野心已经出现、他的计划...光看演技我都觉得...值了！」



李星民演技出众压倒全场

剧中饰演顺洋集团大家长陈养喆，李星民向来演技非凡，更囊括百想视帝、影帝，以及大钟奖最佳男主角等多项奖座，就连「Do姐」也点名大赞对方实力出众：「剧中另一个很重要的演员我都很喜欢，就是李星民，只要有他出现的作品，你都感受到他那尽力的演技，而他这次的角色亦十分有魅力。李星民在第一集的末段出场，一句台词都没有！但已经感受到那种摄人的魅力，会令你觉得『有这个演员在就行了！』」此外，「Do姐」亦剧透该剧云集一众韩剧熟面孔，「除了重要的２位男主角之外，好多角色都是韩剧熟客，都是一众好戏之人，所以令整部作品的水准拉更高！」



改编自同名网路小说，Viu Original原创奇幻韩剧《财阀家的小儿子》以八十年代为背景，讲述出身贫寒的尹炫优（宋仲基饰）忠诚效力顺洋集团，某天他奉命为会长陈养喆（李星民饰）管理秘密资产，却被诬陷私吞资金而惨遭灭口，后来他竟重生为顺阳家的小儿子陈导俊，从此开启第二人生！为了侵吞整个财阀家族，他逐步成长并展开一连串复仇行动，誓要在上流社会掀起腥风血雨！香港观众逢星期五、六、日可以透过「黄Viu煲剧平台」免费紧贴剧集的最新进度。

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