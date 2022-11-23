最帥的「腦神經科學家」來啦！新劇《頭腦共助》鄭容和劇照公開，為了角色還減肥了

KBS新劇《頭腦共助》由鄭容和、車太鉉、郭善英、芮智媛主演。

講述天才腦神經科學家「申河路」和雖然吊兒郎當但善良的刑警「金明世」，爲解決各種事件和事故而展開特別合作的故事。



今日（23日）公開首版劇照，鄭容和飾演腦神經科學家「申河路」，是他為了自己的項目正在對大腦進行屍檢的場面，穿著手術服、戴著護目鏡，犀利的眼神，展現專業的大腦科學家的面貌。另一組劇照中，則是他用冷冰冰的表情凝視著某人，讓人好奇不已。



而鄭容和也發表感想：「有機會以充滿魅力和有趣的劇本進行專家演技，所以懷著喜悅的心情參加演出。申河路是非常敏感的角色，所以比平時減輕了體重，為了更加突出外在敏感的一面而努力。」他還說道：「雖然有很多調查劇，但是將腦科學講成有趣、通俗易懂的電視劇還是第一次。故事真的很好，充滿有趣的素材，希望大家多多關注和喜愛。」



製作公司也表示：「鄭容和爲了『申河路』這個角色，竭盡全力進行演技變身，觀眾們一定都會大吃一驚。希望大家多多期待鄭容和在《頭腦共助》中，展現之前從未見過的氣場和魔性魅力。」讓人更加期待這次的角色呢！



另外，《頭腦共助》由《天命：朝鮮版逃亡者故事》、《Okay！光姐妹》李振書導演執導，《Drama Special－搖滾 Rock 樂》朴京善編劇執筆，預計在明年1月2日播出。

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