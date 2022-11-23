「别再利用成员！」韩国网友要EXO CHEN停止利用成员为自己宣传solo

「别再利用成员！」韩国网友要EXO CHEN停止利用成员为自己宣传solo

明星   2022年11月23日   星期三11:30   Lorrie   1

（封面图源：Twitter@weareoneEXO）

风波不断呀．．．

最近EXO成员CHEN发行个人solo《Last Scene》，以新专辑作为「新开始」的象徵，是他退伍后首张专辑，展现新的面貌。但是仍有爱丽透过一系列行动，表达对CHEN的不满。

自从EXO成员CHEN宣布结婚生子消息后，粉丝不满情绪水涨船高，许多爱丽要求CHEN退团、不要再给团体带来负面影响，而如今CHEN和妻子已准备迎来第二个孩子，回归专辑也已顺利发行。

CHEN近期为了宣传新作品，登上YouTube节目《MMTG - Civilization Express》，其中一个桥段又激起网友不满。CHEN提到自己在爱豆产业中无法交到许多同业朋友，节目组在这时放出成员Suho的录制影片、在释出的预告中，还有神秘嘉宾登场为CHEN打气。

原以为是温馨的画面，没想到韩国网友对此并不买单。认为这是在消费EXO及成员，藉此为自己的作品宣传，许多批评留言毫不留情、评论数也十分惊人。

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留言/评论
  • 其实我觉得现在的海外粉（在韩国之外的国家）真的很没有三观。为什么放在普通人身上就是会被厌恶和被讨论，但是放在一个爱豆身上就会被完全体谅，甚至还有很多人护着。（这只是我个人的看法，不喜勿杠。看着不顺眼就举报我的留言就好了）
    42分前
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