「别再利用成员！」韩国网友要EXO CHEN停止利用成员为自己宣传solo

风波不断呀．．．

最近EXO成员CHEN发行个人solo《Last Scene》，以新专辑作为「新开始」的象徵，是他退伍后首张专辑，展现新的面貌。但是仍有爱丽透过一系列行动，表达对CHEN的不满。



自从EXO成员CHEN宣布结婚生子消息后，粉丝不满情绪水涨船高，许多爱丽要求CHEN退团、不要再给团体带来负面影响，而如今CHEN和妻子已准备迎来第二个孩子，回归专辑也已顺利发行。



CHEN近期为了宣传新作品，登上YouTube节目《MMTG - Civilization Express》，其中一个桥段又激起网友不满。CHEN提到自己在爱豆产业中无法交到许多同业朋友，节目组在这时放出成员Suho的录制影片、在释出的预告中，还有神秘嘉宾登场为CHEN打气。



CHEN ON MMTG? OHMYGOD pic.twitter.com/AevRg5Nc8g — leighleigh || LAST SCENE (@forYExOL) November 17, 2022

原以为是温馨的画面，没想到韩国网友对此并不买单。认为这是在消费EXO及成员，藉此为自己的作品宣传，许多批评留言毫不留情、评论数也十分惊人。



[ notpannchoa ] Knets react to Chen's preview episode on MMTG pic.twitter.com/1O9m6sNDT5 — notpannchoa/notpannkpop/notnetizenbuzz (@notpannchoa2) November 21, 2022

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻