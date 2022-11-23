還記得「牽手手」可愛畫面嗎～近日再同框的金南佶& BTS JIN，兩年前還只是互相遠觀的粉絲

還記得幾個月前金南佶& BTS Jin「牽手手」的可愛畫面嗎？既是前後輩又是好友的兩人近日再同框啦！我們也藉此回顧一下兩人的友誼起源吧！

*前情提要：



Jin與白種元攜手YouTube綜藝節目《醉中Jin談》，釀好了酒便找金南佶共三人一同品酒、享用美食。從金南佶與Jin對話，可知兩人曾在烤肉店酒後高歌，友誼果然不普通，金南佶聽著Jin的Solo曲還開玩笑：「我還以為你自己一個人什麼都做不了呢！」



回顧Jin是如何向白種元介紹金南佶的，他可是說「給了我進入演藝圈的靈感」。沒錯，Jin曾說過自己高中時期，因為看了電視劇《善德女王》中金南佶的表演而有了演員夢，繼而考上建國大學電影藝術學系。金南佶聽過此事，在不少節目與採訪都很感激BTS粉絲愛屋及烏的支持他，更表示自己成了BTS和Jin的粉絲。這樣看來，兩人儼然是「互相遠觀的粉絲」。



▼2020年兩人還在「互相遠觀」時，金南佶曾收到Jin拍攝的《DICON》雜誌，金南佶頻頻稱讚拍得很好、看好Jin也當演員



金南佶一直想見Jin一面，終於在2020年第34屆金唱片典禮上有了機會，但卻錯過了！幸運的是，金南佶隔年再次擔任金唱片頒獎人，和Jin對到眼並打了招呼碰碰拳，畫面全被媒體捕捉。雖然當下沒要到電話，不過兩人還是取得了聯繫聯絡至今。



▼《文明特級》談到金南佶是Jin的夢想起源，以及兩人終於見面（已定位12:05）



今年8月，金南佶邀請Jin來到主演的電影《緊急迫降》VIP特映會，兩人後台全被紀錄。又是抱抱又是牽手手，金南佶提攜Jin帶他一一認識前輩演員，BTS粉絲都說金南佶實在太親切，並為《緊急迫降》加油。



▼《緊急迫降》VIP特映會幕後花絮（已定位05:14）



看完最新《醉中Jin談》兩人的同框，粉絲留言表示Jin、金南佶與白種元的組合相當好，覺得Jin和兩位忘年之交相處有禮貌卻又逗趣，看著相當療癒。



▼《醉中Jin談》Jin提到找來金南佶（EP.2 24:45），以及金南佶現身（EP.4全集）





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