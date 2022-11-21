恭喜♥高聖熙昨完婚，好友金軟景、WA$$UP Dain& Nada等出席，今公開多款婚紗照

主演《當你沉睡時》、《高斯電子公司》的演員高聖熙昨（20）日與圈外男友步入禮堂玩成婚姻大事，今（21）釋出多款婚紗照與大眾分享喜悅。

*前情提要：‎高聖熙要結婚了！新劇《高斯電子公司》才剛播，曾演《當你沉睡時》《Mother》

昨日便有許多參與高聖熙婚禮的友人釋出現場照片與影片，包括高聖熙擺放在現場的婚紗照，還有高聖熙挽著父親入場，以及換了第二套禮服與新郎牽手登場的畫面。從友人與高聖熙自己分享的照片可見，第二套禮服背部挖了空，讓高聖熙美背一覽無遺。



而今釋出的多款婚紗照，表現出高聖熙不同形象的魅力。除了較中規中矩的純白色婚紗之外，高聖熙還穿上突顯身材的優雅長禮服，還有較為活潑的短款裸紗。



高聖熙發文的同時並沒有表達太多，僅放上黑白的兩顆心，可能代表著自己與新郎。倒是她的好友們相當為她開心，紛紛發文為她慶祝，例如女團WA$$UP出身的Dain稱讚她是「世上最美麗的新娘」，泳衣品牌創辦人DAZE DAYZ劉慧英稱佳侶為「王子與公主」。除了Dain，WA$$UP的Nada、排球選手金軟景、模特兒姜勝賢、高爾夫選手趙允智等好友均有出席婚禮共襄盛舉。

▼WA$$UP Dain發文，亦發了則限時動態回顧自己與高聖熙的友誼



▼DAZE DAYZ劉慧英發文



▼中為高聖熙，右為金軟景



▼高聖熙與金軟景經常相約並在IG標記對方，今年7月金軟景還為正在拍攝《高斯電子公司》的高聖熙送上咖啡車





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