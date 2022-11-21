25歲BTS柾國登上世界盃開幕式舞台，「履歷」超華麗！網友：「小說都不敢這樣寫、傳奇般的人生」

「2022世界盃足球賽」開幕式在20日晚間10點30分於阿爾拜特體育場（Al Bayt）舉行。

在當天開幕式舉行的演出中，BTS防彈少年團柾國與卡達國民歌手卡達歌手庫拜西（Fahad Al-Kubaisi）一起演唱這次的主題曲〈Dreamers〉。這是韓國歌手首次演唱世界盃主題曲，柾國國的演出在開幕式得到歡呼和掌聲，而哥哥們也守在電視機前看直播 XD

1997年出生的柾國是防彈少年團中年紀最小的成員，在團內擔任主唱、領舞，出道初期也擔當副Rapper。更有網友還列出「田柾國的人生履歷」，這也在網路上引發熱烈討論



19歲獲得韓國音樂大賞

20歲拿下「Billboard Music Award」（告示牌音樂獎）獲獎、登上「American Music Awards」（全美音樂獎）演出

21歲聯合國演講、成為最年輕的文化勳章獲得者

22歲海外體育場巡演、登上〈Grammy Award〉（葛萊美獎）舞台

23歲拿下Billboard Hot 100 一位、入圍〈Grammy Award〉

24歲獲美國頒獎禮大賞、入圍〈Grammy Award〉、聯合國演講、出席白宮記者會，為反亞裔仇恨發聲

25歲登上「卡達世界盃」開幕式舞台獻唱主題曲、入圍〈Grammy Award〉

這精彩的履歷，讓網友們更紛紛表示：「娛樂圈版《財閥家的小兒子》」、「更離譜的是他今年才25歲，瘋了」、「小說這樣都會被罵說人設太誇張不夠真實」、「今天看了舞台，很期待個人活動」、「真正的黃金忙內」、「如果重生的話，一定要成爲我的兒子」、「哇 真的是超級明星的人生啊」、「哇... 職業生涯真的是絕了」、「那個事業加上臉蛋，身材，性格都兼備的男人」等等。



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