恭喜♥高圣熙昨完婚，好友金软景、WA$$UP Dain& Nada等出席，今公开多款婚纱照

主演《当你沉睡时》、《高斯电子公司》的演员高圣熙昨（20）日与圈外男友步入礼堂玩成婚姻大事，今（21）释出多款婚纱照与大众分享喜悦。

*前情提要：‎高圣熙要结婚了！新剧《高斯电子公司》才刚播，曾演《当你沉睡时》《Mother》

昨日便有许多参与高圣熙婚礼的友人释出现场照片与影片，包括高圣熙摆放在现场的婚纱照，还有高圣熙挽著父亲入场，以及换了第二套礼服与新郎牵手登场的画面。从友人与高圣熙自己分享的照片可见，第二套礼服背部挖了空，让高圣熙美背一览无遗。



而今释出的多款婚纱照，表现出高圣熙不同形象的魅力。除了较中规中矩的纯白色婚纱之外，高圣熙还穿上突显身材的优雅长礼服，还有较为活泼的短款裸纱。



高圣熙发文的同时并没有表达太多，仅放上黑白的两颗心，可能代表著自己与新郎。倒是她的好友们相当为她开心，纷纷发文为她庆祝，例如女团WA$$UP出身的Dain称赞她是「世上最美丽的新娘」，泳衣品牌创办人DAZE DAYZ刘慧英称佳侣为「王子与公主」。除了Dain，WA$$UP的Nada、排球选手金软景、模特儿姜胜贤、高尔夫选手赵允智等好友均有出席婚礼共襄盛举。

▼WA$$UP Dain发文，亦发了则限时动态回顾自己与高圣熙的友谊



▼DAZE DAYZ刘慧英发文



▼中为高圣熙，右为金软景



▼高圣熙与金软景经常相约并在IG标记对方，今年7月金软景还为正在拍摄《高斯电子公司》的高圣熙送上咖啡车





草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻