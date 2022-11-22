[分集劇情]《財閥家的小兒子》未來記憶持續開掛！看似人畜無害的大學生，暗地裡已成為棋盤的主人（EP3）

穿越到過去還擁有記憶真是爽啊！這集裡《小鬼當家》、《鐵達尼號》、徐太志和孩子們都出現了，追劇時一直笑歪XD

JTBC新劇《財閥家的小兒子》講述對財閥家忠心耿耿卻遭誣陷殺害的尹炫優（宋仲基 飾），重生後成為財閥家小兒子並展開復仇、侵吞家族資產的故事。 第三集收視率升到10.8%，讀大學的陳導俊（宋仲基 飾）真的超可愛！



*以下內容包含《財閥家的小兒子》第三集關鍵內容！



棋盤的主人

陳導俊的盆塘地產獲得政府開發帶來的240億韓元巨大收益，他把這筆錢全部換成了美元，沒人知道原因。 導俊跟著父親去美國參加電影市場，一眼相中《鐵達尼號》要父親務必投資，還偶然認識了投資公司CEO吳世炫。 此時在大家眼中，導俊還只是一個有錢但對做生意不感興趣、滿口胡言的大學生。 （240億現金擺在一起真的很壯觀啊！）



順洋集團在收購韓道鋼鐵的過程中遇到困難，債務團的開價遠高出順洋能承受的範圍，不料竟有外國投資人同意以原價收購。 這個人就是吳世炫，而他背後的主使當然就是陳導俊。 陳導俊知道這家公司不值這麼多錢，他要的只是讓順洋失利。 與此同時，陳養喆意識到跟順洋作對那個的人才是棋盤的主人。



大學生旻渶

陳導俊遇到了讀大學的徐旻渶，見她為徐太志隱退傷心，便以透露徐太志回歸時間為籌碼約她出來。 徐旻渶發現見面地點是豪門之後的小集團，立即正義感爆發、斥資說休想讓她加入特權集團，陳導俊回答：妳從出生時就享受著法律世家的優渥條件，早已是特權集團一員。 徐旻渶無言以對，生氣地離開。 看得出徐旻渶從小就是非分明、剛正不阿，這一次多了陳導俊的干擾，未來的她會是什麼樣呢？



下集預告裡，陳養喆發現自己家族的人在暗中資助競爭對手，表示絕不容忍任何人背叛。 而副會長已經在調查吳世炫身邊人，陳導俊的作為會被發現嗎？ 陳導俊送徐旻渶禮物，對方開心卻又表示拒絕，這兩人的關係會如何發展呢？ 第4集將在本週5公開，香港觀眾可在黃Viu煲劇平台、台觀眾可到friDay影音追看！



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