用2天時間填滿了這三年的等待時間：Super Junior香港站演唱會大派福利！

剛過去的星期六和日，香港的E.L.F. (Super Junior的官方歌迷名稱)度過了開心的晚上，因為SJ一連兩場《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》在這2天舉行，一眾歌迷可以在差不多3小時看和聽到偶像又唱又跳，還有他們開心的互動，真的很幸福。

SJ係疫情爆發到現在，第一隊來香港開show嘅韓團，歌迷很久不見偶像，未開show已經熱情為他們應援，SJ 8位成員利特，藝聲，神童，東海，銀赫，始源，圭賢和厲旭一開場先唱出《Burn the Floor》他們手綁上紅絲帶起舞，之後鬆綁再拿著手燈跳舞，緊接是銀赫solo一段舞，令全場粉絲歡呼尖叫，當其他成員再出場一同合唱《The Crown》、《Super》、《Mr.Simple》、《Ticky Tocky》、《Paradox》、《Mystery》等歌曲。



一口氣又跳又唱近七首歌的Medley後，到一眾成員互動時間，他們除了用廣東話跟打招呼外，每人有不同說話跟歌迷說，如始源會一邊做心心手勢，一邊說「心心」，東海則狂送飛吻，圭賢跪地大叫Fans是他的心肝寶貝。





演唱會中，他們以不同組合為大家表演，如藝聲、圭賢和厲旭組成的K.R.Y演唱《I Can’t》，利特、神童和始源合唱《Latte》，D&E東海和銀赫的《Danger》和《Bad》。



成員們除了大送甜到漏說話，更騷肌派福利，如東海騷背肌，利特爆衫騷胸和腹肌，令全場fans尖叫。各成員不時走到不同舞台跟歌迷互動打招呼，令全場氣氛high爆。在演唱會結束前，他們承諾會再來香港跟大家見面。



文/崔公英

圖/Lancy

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