[分集剧情]《财阀家的小儿子》未来记忆持续开挂！看似人畜无害的大学生，暗地里已成为棋盘的主人（EP3）

穿越到过去还拥有记忆真是爽啊！这集里《小鬼当家》、《铁达尼号》、徐太志和孩子们都出现了，追剧时一直笑歪XD

JTBC新剧《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生后成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第三集收视率升到10.8%，读大学的陈导俊（宋仲基 饰）真的超可爱！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第三集关键内容！



棋盘的主人

陈导俊的盆塘地产获得政府开发带来的240亿韩元巨大收益，他把这笔钱全部换成了美元，没人知道原因。 导俊跟著父亲去美国参加电影市场，一眼相中《铁达尼号》要父亲务必投资，还偶然认识了投资公司CEO吴世炫。 此时在大家眼中，导俊还只是一个有钱但对做生意不感兴趣、满口胡言的大学生。 （240亿现金摆在一起真的很壮观啊！）



顺洋集团在收购韩道钢铁的过程中遇到困难，债务团的开价远高出顺洋能承受的范围，不料竟有外国投资人同意以原价收购。 这个人就是吴世炫，而他背后的主使当然就是陈导俊。 陈导俊知道这家公司不值这么多钱，他要的只是让顺洋失利。 与此同时，陈养喆意识到跟顺洋作对那个的人才是棋盘的主人。



大学生旻渶

陈导俊遇到了读大学的徐旻渶，见她为徐太志隐退伤心，便以透露徐太志回归时间为筹码约她出来。 徐旻渶发现见面地点是豪门之后的小集团，立即正义感爆发、斥资说休想让她加入特权集团，陈导俊回答：你从出生时就享受著法律世家的优渥条件，早已是特权集团一员。 徐旻渶无言以对，生气地离开。 看得出徐旻渶从小就是非分明、刚正不阿，这一次多了陈导俊的干扰，未来的她会是什么样呢？



下集预告里，陈养喆发现自己家族的人在暗中资助竞争对手，表示绝不容忍任何人背叛。 而副会长已经在调查吴世炫身边人，陈导俊的作为会被发现吗？ 陈导俊送徐旻渶礼物，对方开心却又表示拒绝，这两人的关系会如何发展呢？ 第4集将在本周5公开，香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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