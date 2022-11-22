《財閥家的小兒子》強勢開播，3集收視率破10%！部分觀眾：雖然很有趣，但有「請回答」系列的味道

不愧是韓劇男神之一的宋仲基，新劇一開波就收視率爆棚。

宋仲基的回歸劇《財閥家的小兒子》重磅上演，他在劇裡飾演了大財閥「順洋集團」未來資產管理組組長「尹炫優」，只要是老闆一家的指示，就不會拒絕，也不會提問，也不會做出判斷的忠誠的順洋人，一直兢兢業業的他最終等來的卻是背叛和綁架。 原以為會含冤而死，沒想到一睜開眼竟然變成了「順陽集團」家的孫子「陳導俊」，重生一回一定要找到陷害自己、害死自己的兇手。



宋仲基要顏值有顏值，要演技有演技，從首播開始就大放光芒。 而實力派李星民飾演的「順洋集團」會長「陳養喆」也張力十足，言行舉止都帶著上位者的威嚴以及商人的精明、果決，就連飾演「陳導俊」少年時期的金嫝勳的演技也不容小覷，眼神、動作如同宋仲基附身一般，整個就是小孩子的身體裡藏著一個成熟大人的既視感。



《財閥家的小兒子》才播到第3集，全國平均收視率就已經達到10.8%，不僅刷新了自身紀錄，還在同檔劇中登頂，風評很不錯。第2、3集劇情隨著成人演員的亮相，復仇故事正式展開。 陳導俊和陳養喆越來越親密，在此過程中也重新定義了敵友關係，誰是盟友，誰又是敵人，令觀眾們十分好奇今後故事的發展。 同時，劇情還鋪墊了陳導俊和徐旻渶（申賢彬 飾）的感情線。 看到還是大學生的徐旻渶，陳導俊對她產生了濃厚的興趣。 徐旻渶身為家中世世代代都畢業於國內頂尖大學法律系的法律名門公主，卻全身心地抗拒著「特權」，陳導俊告訴她，她所成長的環境本身就是「特權」。



死亡、重生、復仇開始，短短3集就講清楚了劇情的大致走向，很多觀眾表示劇情很有趣的同時，也有一部份人覺得劇情展開存在遺憾，他們表示：「雖然還不錯，但是有點像《請回答》系列」、「麻煩減少男女主角的感情戲，這樣會更好看」、「第4集劇情是關鍵，千萬別崩了」、「 有李星民的場景很像《巨人》，他不出來劇情又有點像《請回答》」等。

《財閥家的小兒子》能否掃清觀眾們的負面評價，繼續收視長虹，讓我們一起拭目以待。

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