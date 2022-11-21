JYP朴軫永發新歌邀宣美合作舞台，遭果斷拒絕：「不了，我很忙」

近日JYP老闆朴軫永攜新歌《Groove Back》回歸，每次打歌舞台都邀請不同的偶像成員來合作ending，就連人在國外的宣美也不放過，但是被宣美果斷婉拒了XD

朴軫永發佈新歌MV後開始在各大打歌節目的宣傳行程，不僅每次都有不同的舞台主題，還請來多位人氣偶像參與ending部份。 第一天是南極主題舞台，從佈景到服裝全部白色，驚喜嘉賓IVE成員張元英在結尾以一襲白衣出場，美得像冰雪精靈：



第二天是金光閃閃的埃及風，請來前IZ*ONE成員曺柔理合作：



第三天是在宇宙太空中衝浪的概念，合作對象是OH MY GIRL成員YooA。 ending pose時YooA展開手心，裡面寫著「音源在明天」，朴軫永的手心則是「現在開始演唱會」。



朴軫永每次舞台結束後都在IG上PO合照表達感謝，第二天PO曺柔理合照時引來舊日員工宣美留言！



宣美好奇問「明天會是誰呢」，朴軫永回復：「明天要做什麼？」 還加上頗為復古的笑眼符號，似在邀請她來合作。 宣美立即回復：「不了，我很忙。」



之前宣美因為在IG PO出朴軫永照片幫他宣傳新歌而在一分鐘內掉粉一百人，之後似乎有了心理陰影。 雖然網友留言期待兩人合作，但此刻宣美人在馬爾代夫度假，僥倖「逃過一劫」XD



此外，朴軫永這次回歸採取不同以往的順序，16日率先公開主打歌《Groove Back》MV，今晚才會正式公開新專輯《Groove Missing》的音源，明天開始一連四日的演唱會。



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