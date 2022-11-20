【K社韓文小百科】「咖啡因抑鬱症」跟咖啡因無關，MZ世代最易中招！

韓國最近出現一個新詞「咖啡因抑鬱症」，乍看好像跟喝咖啡有關，其實來自三大SNS平台的縮寫「Ka、Fa、In」，意思是SNS看多了讓人產生傾向抑鬱。

「咖啡因抑鬱症」（카페인 우울증）集結了韓國人最常用的三個SNS名稱，分別是Kakao Story、Facebook和Instagram（카카오스토리、페이스북、인스타그램）。 很多人習慣在SNS上分享日常，也通過朋友的SNS互相關心問候、通過名人SNS查看最新流行，原本是一個方便不同地區用戶交流的平台，但交流多了，也難免讓人的心態產生偏差。

美國、英國、澳大利亞都有研究表明使用SNS時間越長約可能感到抑鬱，青少年的精神疾病發病率也越會升高，尤其女性受影響更大。 長時間使用SNS時難免會與別人進行比較，也會不自覺地擔憂自己發佈的內容是否受到關注。



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韓國的狀況也不遑多讓。 東方社會比西方更重視個人與他人的關係、在群體中的形象，這一心理需求也延伸到SNS中，令SNS平台逐漸脫離原本單純的交流功能，成為展示「我比別人更優秀、過得更幸福」的空間。 SNS上光鮮亮麗的生活看多了，自然而然會產生相對剝奪感，仿彿「除了我之外每個人都很幸福」，回到現實時便感到沮喪和自卑，這就是韓國人說的「咖啡因抑鬱症」。

「症狀」的最典型表現包括總是忍不住查看SNS，以及PO文無人點讚回應時感到焦躁、造訪高檔場所一定要拍認證照、在高級餐廳就餐如果有人不等拍照就動筷時感到生氣、發現沒聽過的餐廳或網紅地標時感到落伍等等。



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要遠離「咖啡因抑鬱症」，最根本的方法當然是減少使用SNS，比如搭乘大眾交通工具時以讀書或看新聞代替瀏覽SNS、睡前10分鐘不看手機、制定不打開SNS的休息日等等。 畢竟大多數人分享的都是精心挑選的高光時刻，並不能代表生活的全部，更重要的還是在現實世界中努力尋找幸福。

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