JYP朴轸永发新歌邀宣美合作舞台，遭果断拒绝：「不了，我很忙」

近日JYP老板朴轸永携新歌《Groove Back》回归，每次打歌舞台都邀请不同的偶像成员来合作ending，就连人在国外的宣美也不放过，但是被宣美果断婉拒了XD

朴轸永发布新歌MV后开始在各大打歌节目的宣传行程，不仅每次都有不同的舞台主题，还请来多位人气偶像参与ending部份。 第一天是南极主题舞台，从布景到服装全部白色，惊喜嘉宾IVE成员张元英在结尾以一袭白衣出场，美得像冰雪精灵：



第二天是金光闪闪的埃及风，请来前IZ*ONE成员曺柔理合作：



第三天是在宇宙太空中冲浪的概念，合作对象是OH MY GIRL成员YooA。 ending pose时YooA展开手心，里面写著「音源在明天」，朴轸永的手心则是「现在开始演唱会」。



朴轸永每次舞台结束后都在IG上PO合照表达感谢，第二天PO曺柔理合照时引来旧日员工宣美留言！



宣美好奇问「明天会是谁呢」，朴轸永回复：「明天要做什么？」 还加上颇为复古的笑眼符号，似在邀请她来合作。 宣美立即回复：「不了，我很忙。」



之前宣美因为在IG PO出朴轸永照片帮他宣传新歌而在一分钟内掉粉一百人，之后似乎有了心理阴影。 虽然网友留言期待两人合作，但此刻宣美人在马尔代夫度假，侥幸「逃过一劫」XD



此外，朴轸永这次回归采取不同以往的顺序，16日率先公开主打歌《Groove Back》MV，今晚才会正式公开新专辑《Groove Missing》的音源，明天开始一连四日的演唱会。



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