那些長得很像某樣「東西」的明星們！看到朴敘俊就已經忍不住笑了，孔劉像咖哩包XD

哈哈哈哈哈，看完對比圖滿腦子都只剩下「真的好像啊」！

李鐘赫-羊駝

曾經風靡全韓網的這張對比圖，之前還被本尊李鐘赫轉發到了自己的個人Twitter上，看來連他本人都認可，相似度高達99.99%，斜劉海和空洞的眼神簡直就是神來之筆！李鐘赫曾調侃：不是我長得像羊駝，而是這隻羊駝長得像人。



朴敘俊-羚羊

《Zootopia》裡美麗高貴的羚羊姐姐怎麼看怎麼像非主流時期的朴敘俊，當時的他將頭髮染成金色，瀏海撥到一邊垂下，穿的還是黑色的緊身牛仔褲，神態和羚羊姐姐不能說100%相同，相似度也有95%以上。



白一燮-白菜

白一燮自帶鄰家爺爺的慈祥氣質，卻被廣大網友戲稱長得像「白菜」，眾人異口同聲地表示：「雖然不知道為什麼，就是感覺很像」。 可能白一燮和白菜都姓「白」吧。



趙宇鎮-動漫人物

憑藉《鬼怪》名聲大噪的演員趙宇鎮很像日漫《蠟筆小新》裡登場的某個漫畫人物，兩人都是四四方方的國字臉和濃眉毛，就連表情都極為相似，看得網友們忍不住表示：「照片太具衝擊力了」、「超級像」等。



孔劉-咖哩包

連頂流韓劇男神孔劉都沒逃過被拿來比較的命運，說他很像《麵包超人》裡的咖哩麵包超人以及《Mr. Bogus》裡的主人公博格斯。 哈哈哈哈，小編也說不出原因，感覺就是很像啊。



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