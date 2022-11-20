【K社韩文小百科】「咖啡因抑郁症」跟咖啡因无关，MZ世代最易中招！

韩国最近出现一个新词「咖啡因抑郁症」，乍看好像跟喝咖啡有关，其实来自三大SNS平台的缩写「Ka、Fa、In」，意思是SNS看多了让人产生倾向抑郁。

「咖啡因抑郁症」（카페인 우울증）集结了韩国人最常用的三个SNS名称，分别是Kakao Story、Facebook和Instagram（카카오스토리、페이스북、인스타그램）。 很多人习惯在SNS上分享日常，也通过朋友的SNS互相关心问候、通过名人SNS查看最新流行，原本是一个方便不同地区用户交流的平台，但交流多了，也难免让人的心态产生偏差。

美国、英国、澳大利亚都有研究表明使用SNS时间越长约可能感到抑郁，青少年的精神疾病发病率也越会升高，尤其女性受影响更大。 长时间使用SNS时难免会与别人进行比较，也会不自觉地担忧自己发布的内容是否受到关注。



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韩国的状况也不遑多让。 东方社会比西方更重视个人与他人的关系、在群体中的形象，这一心理需求也延伸到SNS中，令SNS平台逐渐脱离原本单纯的交流功能，成为展示「我比别人更优秀、过得更幸福」的空间。 SNS上光鲜亮丽的生活看多了，自然而然会产生相对剥夺感，仿佛「除了我之外每个人都很幸福」，回到现实时便感到沮丧和自卑，这就是韩国人说的「咖啡因抑郁症」。

「症状」的最典型表现包括总是忍不住查看SNS，以及PO文无人点赞回应时感到焦躁、造访高档场所一定要拍认证照、在高级餐厅就餐如果有人不等拍照就动筷时感到生气、发现没听过的餐厅或网红地标时感到落伍等等。



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要远离「咖啡因抑郁症」，最根本的方法当然是减少使用SNS，比如搭乘大众交通工具时以读书或看新闻代替浏览SNS、睡前10分钟不看手机、制定不打开SNS的休息日等等。 毕竟大多数人分享的都是精心挑选的高光时刻，并不能代表生活的全部，更重要的还是在现实世界中努力寻找幸福。

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