宋仲基新劇《財閥家的小兒子》「順洋集團」原型或為三星！創始人出身慶尚道、80年代半導體騰飛，就連子公司分佈都一樣

宋仲基新劇《財閥家的小兒子》開播後立即收穫好評，情節圍繞一家名叫「順洋集團」的財閥展開，有眼尖觀眾發現，其中不少設定都與韓國最大財閥——三星集團十分相似。

《財閥家的小兒子》講述男主角在現代被財閥家殺害、在1987年作為財閥家小兒子醒來的復仇故事，雖說故事本身是虛構，但「順洋集團」的原型卻真切存在。

據原著讀者透露，小說裡的順洋集團就跟三星集團十分相似，沒想到拍成真人版也沒有刪減XD目前劇集剛剛播出2集，已經有不少細節透露關聯：



第一集裡檢察官徐旻渶堅持嚴查順洋集團賬目，講了一句台詞：「大韓民國可是法治國家，不是順洋共和國。」 巧了，三星也常被人這樣講。 三星集團前法務長在2007年的《三星內幕》書中寫道：「現在的韓國早已非民主共和國，而是三星共和國。」 三星2013年銷售額佔據全韓GDP的26.6%、2021年仍超過20%，更與政治、媒體、法律等各界人士聯係緊密，就算觸法也能屢次逃過製裁。



李星民飾演順洋創始人「陳養喆」，操一口慶尚道口音，戰後倒賣美軍援助的白糖起家，1987年在陳導俊（宋仲基）推動下決心轉型生產半導體、在美日夾擊中殺出一片天地。 而三星集團創始人「李秉喆」也有一個「喆」字，同樣是慶尚道人，戰爭結束後創立的第一家公司是「第一製糖」，80年代開始著重發展半導體業務，1987年達到世界領先技術水平。



陳養喆的企業理念是「事業報國、正道經營」，李秉喆的經營原則也是「事業報國、人才第一、合理追求」。順洋集團的主要子公司有電子、物產、重工業、人壽，同樣和三星集團高度一致。



順洋集團小兒子陳導俊以第一成績考進首爾大學法律系，三星集團第三代掌門人李在鎔同樣也是首爾大學畢業，只不過專業是東亞歷史學系。 多八卦一句，李在鎔的前妻名叫林世玲、已於2009年離婚，就是李政宰的現女友~



此外小說原著裡提到順洋集團修建京釜高速公路和牙山灣防潮堤，這些其實是現代集團的功績，所以嚴格來說順洋集團是幾家財閥的大雜燴，只是其中偏向三星更多一些。

今晚即將公開的第3集裡，時間線來到1996年即亞洲金融危機前夕。 現實中的三星集團在金融危機中差點破產、被迫出售汽車股份，不知劇中的順洋在這一年發生了什麼呢？



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