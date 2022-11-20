宋仲基新剧《财阀家的小儿子》「顺洋集团」原型或为三星！创始人出身庆尚道、80年代半导体腾飞，就连子公司分布都一样

宋仲基新剧《财阀家的小儿子》开播后立即收获好评，情节围绕一家名叫「顺洋集团」的财阀展开，有眼尖观众发现，其中不少设定都与韩国最大财阀——三星集团十分相似。

《财阀家的小儿子》讲述男主角在现代被财阀家杀害、在1987年作为财阀家小儿子醒来的复仇故事，虽说故事本身是虚构，但「顺洋集团」的原型却真切存在。

据原著读者透露，小说里的顺洋集团就跟三星集团十分相似，没想到拍成真人版也没有删减XD目前剧集刚刚播出2集，已经有不少细节透露关联：



第一集里检察官徐旻渶坚持严查顺洋集团账目，讲了一句台词：「大韩民国可是法治国家，不是顺洋共和国。」 巧了，三星也常被人这样讲。 三星集团前法务长在2007年的《三星内幕》书中写道：「现在的韩国早已非民主共和国，而是三星共和国。」 三星2013年销售额占据全韩GDP的26.6%、2021年仍超过20%，更与政治、媒体、法律等各界人士联系紧密，就算触法也能屡次逃过制裁。



李星民饰演顺洋创始人「陈养喆」，操一口庆尚道口音，战后倒卖美军援助的白糖起家，1987年在陈导俊（宋仲基）推动下决心转型生产半导体、在美日夹击中杀出一片天地。 而三星集团创始人「李秉喆」也有一个「喆」字，同样是庆尚道人，战争结束后创立的第一家公司是「第一制糖」，80年代开始著重发展半导体业务，1987年达到世界领先技术水平。



陈养喆的企业理念是「事业报国、正道经营」，李秉喆的经营原则也是「事业报国、人才第一、合理追求」。顺洋集团的主要子公司有电子、物产、重工业、人寿，同样和三星集团高度一致。



顺洋集团小儿子陈导俊以第一成绩考进首尔大学法律系，三星集团第三代掌门人李在熔同样也是首尔大学毕业，只不过专业是东亚历史学系。 多八卦一句，李在熔的前妻名叫林世玲、已於2009年离婚，就是李政宰的现女友~



此外小说原著里提到顺洋集团修建京釜高速公路和牙山湾防潮堤，这些其实是现代集团的功绩，所以严格来说顺洋集团是几家财阀的大杂烩，只是其中偏向三星更多一些。

今晚即将公开的第3集里，时间线来到1996年即亚洲金融危机前夕。 现实中的三星集团在金融危机中差点破产、被迫出售汽车股份，不知剧中的顺洋在这一年发生了什么呢？



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